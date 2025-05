Quais novos avanços científicos e tecnologias de saúde poderiam salvar Joe Biden?

O recente diagnóstico de câncer de próstata do ex-presidente dos EUA, Joe Biden, gerou controvérsia política nos EUA e também debate na comunidade médica internacional.

Embora Biden devesse ter feito testes regulares de antígeno prostático específico (PSA), a extensão do câncer não foi detectada em tempo hábil, levantando questões sobre esse teste como único método de triagem.

Joe Biden

O Dr. Felipe Balbontín Fox, presidente da Corporação Chilena Contra o Câncer de Próstata, enfatiza que “o PSA é uma ferramenta muito útil, mas não é a única. Há casos em que os níveis de PSA podem ser mais elevados em homens mais velhos, mas todos os cânceres devem ser monitorados de forma diferente; não existe uma prescrição universal.”

Por isso, ele recomenda complementar o PSA com exames como o toque retal e, em casos suspeitos, solicitar biópsias guiadas por imagem, tomografias computadorizadas e exames de medicina nuclear, entre outros.

O câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens, com aproximadamente 5.700 novos casos diagnosticados anualmente. Uma das opções terapêuticas mais eficazes para tratar esta doença é a braquiterapia, um tipo de radioterapia interna que envolve a implantação de sementes radioativas diretamente na próstata.

Em que consiste esse tratamento?

Este procedimento permite que altas doses de radiação sejam aplicadas no tumor com exposição mínima aos tecidos circundantes, reduzindo os efeitos colaterais e melhorando a qualidade de vida do paciente.

O Dr. Balbontín ressalta que “a braquiterapia é especialmente eficaz em casos de câncer de próstata localizado e de risco intermediário”. Além disso, é um tratamento de um dia, o que significa que os pacientes podem retornar às suas atividades diárias quase imediatamente.

Muitos pacientes apreciam o fato de que sua cirurgia de câncer de próstata passa despercebida. É importante observar que, embora muitos cânceres de próstata cresçam lentamente, em homens mais velhos é perfeitamente possível que alguns tumores se desenvolvam e se espalhem rapidamente.

Medicina preventiva em homens: um exame de próstata pode salvar sua vida

Portanto, a detecção precoce e o tratamento oportuno são essenciais para melhorar o prognóstico e a sobrevida do paciente.

O apelo é para que homens com mais de 50 anos, ou 45 anos se tiverem histórico familiar da doença, façam exames regulares que incluem PSA, exame retal digital e, se necessário, exames de imagem e biópsias.

Câncer de próstata

A combinação dessas ferramentas, graças às novas tecnologias médicas, permite uma detecção mais precisa e a seleção do tratamento mais adequado para cada paciente.