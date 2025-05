Pesquisas do Google mudam para sempre com a integração deste sistema avançado de IA

Primeiro veio Meena, depois veio LaMDA, e então Bard e Gemini apareceram. Esses foram os primeiros sinais de que o Google, como todas as empresas envolvidas no ramo de tecnologia, queria dar o salto para a inteligência artificial.

Agora, como parte do Google I/O 2025, a gigante de Mountain View deu um passo importante que redefine a experiência de suas famosas buscas como as conhecemos.

Durante a conferência, a empresa revelou oficialmente o Modo IA, um novo recurso impulsionado por seu modelo de inteligência artificial mais avançado até o momento, o Gemini 2.5 Pro. Este novo sistema não apenas responde a perguntas, mas também antecipa necessidades, gera contexto e transforma completamente a maneira como interagimos com a web.

O Google mudará para sempre

Diferentemente da lista clássica de links com a qual estamos acostumados há décadas, o Modo IA introduz uma experiência de conversação. Ou seja, os usuários não precisam mais ajustar suas perguntas para acomodar o algoritmo: o Google agora entende linguagem natural, respondendo com resumos detalhados, links úteis e até mesmo conteúdo visual.

Segundo a própria definição da empresa em sua apresentação: “é uma busca mais humana, mais intuitiva e, acima de tudo, mais eficiente”.

Essa evolução também envolve uma profunda integração com Gêmeos. Graças a esse modelo, o Google pode oferecer respostas fundamentadas, sintetizar múltiplas fontes e manter o contexto durante toda a conversa. Ele pode até interpretar imagens, realizar pesquisas visuais e navegar automaticamente na web para encontrar as melhores informações disponíveis.

Por enquanto, o Modo AI está disponível nos Estados Unidos por meio do Google Labs e é reservado para assinantes do AI Premium. Mas tudo indica que ele se tornará um recurso padrão no curto prazo.

Mais do que uma melhoria técnica, essa mudança representa uma transformação cultural: estamos deixando para trás antigas formas de pesquisar e começando a interagir com informações, apresentadas por meio de links, e depois escolhendo aquela que mais gostamos.

“O Google não é mais apenas um mecanismo que rastreia páginas; agora é uma ferramenta que pensa com o usuário”, gabaram-se os executivos da gigante de Mountain View.