Inteligência artificial no celular: 5 recursos de IA do Galaxy que você precisa experimentar

A inteligência artificial já faz parte do cotidiano de quem usa smartphone. Mas dentro do ecossistema Galaxy, alguns recursos se destacam por irem além do básico, oferecendo soluções mais completas, integradas e práticas para quem busca produtividade, personalização e criatividade.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Aqui estão cinco recursos do Galaxy AI que vale a pena explorar:

Edição precisa com o Object Eraser

Com apenas alguns toques, você pode apagar objetos, sombras ou até mesmo pessoas de uma foto, e o mais impressionante é a reconstrução automática do fundo. Em uma selfie no espelho, por exemplo, o recurso pode remover o telefone do espelho e preencher o espaço com detalhes faciais realistas.

A inteligência artificial da Samsung entende o ambiente e reconstrói o conteúdo com precisão, mesmo em áreas delicadas, como o rosto de uma pessoa. Tudo isso na própria Galeria, sem a necessidade de aplicativos externos.

Recurso de Galaxy AI SAMSUNG (SAMSUNG/Europa Press)

Estúdio de Retratos: Transforme suas fotos em arte

Para quem deseja personalizar suas fotos, seja para compartilhar com amigos e familiares ou postar nas redes sociais, o Portrait Studio oferece uma solução conveniente e segura.

Basta selecionar uma selfie ou retrato da Galeria para gerar versões estilizadas em estilo de história em quadrinhos, 3D, aquarela ou esboço. O recurso é processado diretamente no dispositivo, garantindo privacidade sem sacrificar a criatividade.

Samsung

Comandos inteligentes com o Assistente Virtual

Gemini, o assistente de voz integrado ao Galaxy AI, é capaz de executar ações envolvendo vários aplicativos de maneira integrada. Por exemplo, você pode pesquisar a data de um evento e adicioná-lo ao seu calendário com um único comando de voz.

ANÚNCIO

Essa interação entre Samsung, Google e aplicativos de terceiros oferece maior fluidez e conveniência para o uso diário.

Samsung

Chamadas com tecnologia de IA

Com o Call Assistant, os usuários podem ativar a tradução de voz simultânea durante uma chamada, mesmo sem conexão com a internet. Além disso, esse recurso pode atender chamadas e exibir uma transcrição da conversa em tempo real em formato de texto, ideal para momentos em que você não pode falar ao telefone.

A ferramenta é útil para viagens, contatos profissionais ou interações com pessoas que falam outros idiomas e, o melhor de tudo, tudo isso sem depender de conexão com a internet.

Galaxy S25

Crie figurinhas personalizadas com inteligência artificial

O Galaxy AI também permite que você converta comandos de texto em figurinhas personalizadas que podem ser usados ​​em conversas no WhatsApp e outros aplicativos de mensagens. Com apenas alguns toques, o usuário descreve a ideia e recebe sugestões visuais geradas pela inteligência artificial generativa, sem sair da interface do dispositivo. Esse recurso expande as possibilidades de expressão e elimina a necessidade de ferramentas externas.

Os 'stickers' animados são os favoritos dos usuários do WhatsApp | (Pixabay)

LEIA TAMBÉM:

Documentos da Força Aérea que revelavam queda do F-16 com OVNI em 2023 são desclassificados

Arqueólogos marinhos encontram navio de 800 anos em lago alemão e depois o afundam novamente

Xiaomi apresenta chip de celular para competir com os mais poderosos da Apple e Snapdragon

Os recursos estão disponíveis em smartphones e tablets Galaxy com Galaxy AI, incluindo o Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE e Galaxy Tab S10. Sua equipe está pronta?