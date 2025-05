HP impulsiona a inovação contínua em seu portfólio de impressoras Latex

Na ISA Sign Expo 2025, a HP anunciou as séries de impressoras HP Latex 730 e HP Latex 830, sua última geração de soluções de impressão de grande formato com tecnologia HP Latex à base de água. Após os lançamentos do mês passado na HP Amplify — incluindo o HP Latex R530 All-in-One e a plataforma HP PrintOS Production Hub — esta nova série mostra a inovação da HP em impressão de grande formato, oferecendo um portfólio incomparável de hardware, soluções de software e serviços.

As séries HP Latex 730 e 830 foram projetadas para oferecer qualidade de impressão impressionante, otimizar a produtividade e reduzir custos para provedores de serviços de impressão (PSPs) de pequeno e médio porte, ao mesmo tempo em que se diferenciam com uma abordagem sustentável.

Resultados de alto valor com qualidade consistente

Com o novo fluxo de cores HP Pixel Control, a última geração de tintas e arquitetura de cabeçote de impressão, essas impressoras avançadas oferecem qualidade de impressão superior com máxima consistência.

HP Latex

O HP Pixel Control é um fluxo de cores digital que permite que os PSPs forneçam qualidade de imagem mais consistente e vibrante com menos passagens, facilitando a impressão de cores sólidas e consistentes e detalhes mais nítidos. Além disso, a consistência de cores aprimorada e a capacidade de criar perfis de cores com o espectrofotômetro integrado da HP permitem que os provedores de serviços de impressão repitam com confiança trabalhos de impressão em diferentes tipos de materiais sem comprometer a qualidade.

Essas impressoras são ferramentas poderosas para uma variedade de necessidades de impressão. Com a tinta HP Latex proporcionando cores vivas e cabeças de impressão HP Latex substituíveis pelo usuário que produzem texto nítido de até 4 pt, os PSPs podem imprimir uma ampla variedade de aplicações — de campanhas de branding, decoração e gráficos de texto — agora se beneficiando da impressão automática frente e verso.

HP

“Um dos maiores benefícios que vi com esta impressora é que obtenho detalhes mais finos, menos faixas e texto mais nítido, mesmo em passagens baixas”, disse Andreas Griess, proprietário e diretor administrativo da DCO Digitaldruck Centrum Oldenburg GmbH.

Produtividade otimizada e redução de desperdícios

A nova série HP Latex foi projetada para simplificar a produção e otimizar os processos de impressão. Sua alta velocidade de produção reduz significativamente os tempos de impressão, enquanto a secagem instantânea elimina os tempos de espera, permitindo que você conclua mais trabalhos em menos tempo. Quando combinado com o software HP PrintOS Production Hub lançado recentemente, os PSPs podem melhorar ainda mais suas operações simplificando fluxos de trabalho, gerenciamento de pedidos e produção remota a partir de uma plataforma centralizada e em tempo real.

Economia circular: a nova forma de vida sustentável

Produtividade e economia de tempo foram consideradas em todas as etapas do processo, desde o carregamento frontal sem eixo, que permite um carregamento rápido e fácil da mídia, até a nova bandeja de saída que minimiza o desperdício de material ao oferecer maior controle da mídia durante cada impressão. Os PSPs também podem otimizar seu estoque com novos cabeçotes de impressão universais e o novo cartucho de manutenção de longa duração, que estende sua vida útil em pelo menos 50%.

A HP Latex 830 inclui melhorias adicionais para reduzir os custos operacionais, com cartuchos de tinta HP de 3 litros que podem ser substituídos sem interromper as operações.

Disponibilidade global

As séries de impressoras HP Latex 730 e 830 já estão disponíveis em todo o mundo desde 5 de maio de 2025.

A HP também anunciou a disponibilidade global das inovações apresentadas no HP Amplify. A impressora multifuncional compacta HP Latex R530, capaz de trabalhar com materiais rígidos e flexíveis, estará disponível hoje. Enquanto isso, o HP PrintOS Production Hub, o único software de grande formato do mundo que integra gerenciamento de pedidos e controle remoto de produção em uma plataforma centralizada e em tempo real, está disponível globalmente desde 20 de maio.