Xiaomi apresenta chip de celular para competir com os mais poderosos da Apple e Snapdragon

A Xiaomi está prestes a causar impacto no mundo dos smartphones — e não estamos falando de notificações. A empresa chinesa confirmou que esta semana revelará oficialmente seu primeiro processador de 3 nm, um passo gigantesco que a colocaria no mesmo patamar de gigantes como Apple, Qualcomm e MediaTek, as únicas que atingiram esse padrão de fabricação até agora.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Xiaomi quer jogar na linha de frente dos chips

O anúncio foi feito por meio de uma postagem no Weibo do próprio CEO da empresa, onde ele confirmou que o chipset XRing 01 será revelado nesta quinta-feira.

A grande novidade: ele será fabricado com tecnologia de 3 nanômetros, um processo de ponta que geralmente envolve maior potência e eficiência energética.

Se tudo correr como esperado, o XRing 01 deve ser colocado na mesma categoria do A18 Pro do iPhone 16 Pro ou do Snapdragon 8 Elite, o cérebro por trás do Galaxy S25. Em outras palavras, não estamos falando de um experimento... A Xiaomi quer competir diretamente com os melhores.

Poder bruto ou apenas promessas?

Embora nem todos os detalhes técnicos tenham sido revelados, os primeiros benchmarks vazados pelo conhecido informante @UniverseIce sugerem um desempenho que rivaliza com os maiores nomes do mercado.

Claro, ainda precisamos ver como ele se sai em termos de duração da bateria, temperatura e uso diário, mas só de ver a Xiaomi nesse quesito já vale a pena mencionar.

ANÚNCIO

E se isso se traduzir em telefones de última geração a preços mais baixos, poderemos estar diante de um novo capítulo na guerra dos smartphones premium.

Também há rumores de que o XRing 01 será exclusivo para celulares Xiaomi, o que daria à marca uma vantagem competitiva bastante tentadora sobre rivais como Samsung ou OnePlus.

O que vem a seguir?

Saberemos com certeza quando a Xiaomi revelar todos os detalhes esta semana, mas o fato de ser a primeira fabricante da China continental a atingir 3 nm já estabelece um precedente para a indústria.

LEIA TAMBÉM:

Quem é o astronauta com o recorde de maior tempo no espaço?

Elon Musk pode ser investigado por corrupção em acordos comerciais da Starlink com os EUA

França está desenvolvendo seu próprio exército de robôs: milhares de soldados até 2040 é o plano

Enquanto aguardamos os testes de desempenho no mundo real, tudo indica que a Xiaomi está pronta para enfrentar os líderes de mercado de frente… e com seu próprio silício.