Veja o que chegará ao Copilot em um futuro próximo, de acordo com a Microsoft

A inteligência artificial está evoluindo rapidamente, e a Microsoft quer ter certeza de que seu assistente Copilot esteja no centro de tudo isso. Na Microsoft Build 2025, a empresa revelou novos recursos, atualizações e planos que levarão o Copilot além do que vimos até agora.

Da maior integração empresarial às experiências mais personalizadas e memoráveis, a Microsoft está apostando fortemente em um futuro onde os agentes de IA serão autônomos, úteis e, acima de tudo, onipresentes.

Copilot 365 Wave 2: mais inteligência no seu trabalho diário

A Microsoft revelou o Copilot 365 Wave 2, uma versão aprimorada de seu pacote de produtividade com tecnologia de IA.

Essa nova onda traz consigo uma plataforma unificada onde chats, notebooks e agentes trabalham juntos para automatizar tarefas empresariais, como redigir contratos ou relatórios jurídicos.

A estrela? Novos agentes de IA, como Pesquisador e Analista, que estarão disponíveis no programa Frontier (uma espécie de Windows Insider, mas focado em IA).

Essas ferramentas não apenas ajudam você com ideias ou resumos, mas podem interagir com você para refinar resultados e gerar documentos prontos para compartilhamento.

Cadernos, pesquisa e memória: o ecossistema Copilot se expande

A Microsoft também trará em breve melhorias como o Copilot Search e o Copilot Memory, que mudarão a maneira como interagimos com a IA.

A Pesquisa coleta conteúdo dos seus criadores e mídias favoritos, enquanto a Memória atua como um histórico inteligente que lembra como você resolveu problemas anteriores. Como disse Kevin Scott, CTO da Microsoft: “A memória é um desses problemas que será realmente importante resolver”.

Além disso, os Copilot Notebooks agora permitem que você transforme conversas em documentos editáveis ​​diretamente do seu telefone, o que pode mudar a maneira como você trabalha em qualquer lugar.

Criação visual aprimorada e ajuste personalizado

O Copilot também receberá suporte para geração de imagens usando GPT-4o, o que melhorará suas respostas visuais e criativas.

Além disso, está chegando o Copilot Tuning, uma ferramenta que adapta o assistente aos dados da sua empresa, permitindo que ele lide com tarefas repetitivas, como transferências de dados ou monitoramento de conformidade.

Controle real sobre seu PC (desta vez)

Uma das promessas mais ambiciosas do Copilot era que ele poderia eventualmente ajudar você a controlar seu computador como um assistente de verdade.

Embora isso não tenha sido concretizado, a Microsoft está trabalhando no Model Context Protocol (MCP), que permitirá que o Copilot interaja diretamente com aplicativos nativos do Windows. Isso será fundamental para um controle mais suave e útil.

IA local: Foundry e Foundry Local

Por fim, a Microsoft também está lançando o Windows AI Foundry e o Foundry Local, projetados para permitir que desenvolvedores (e entusiastas) executem modelos de IA diretamente de seus PCs, sem depender da nuvem.

O Foundry Local detecta automaticamente o hardware do seu dispositivo e exibe modelos compatíveis para você testar, simplificando todo o processo técnico.

Resumindo: a Microsoft não está pensando apenas em melhorar o Copilot. Está redesenhando o que significa ter IA pessoal e empresarial que evolui com você. E com esses passos, parece que o futuro está muito mais próximo.