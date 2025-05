França está desenvolvendo seu próprio exército de robôs: milhares de soldados até 2040 é o plano

A era digital está nos alertando que os robôs substituirão os humanos em praticamente todas as tarefas de trabalho. A França está levando a tecnologia para o próximo nível, caminhando em direção a um futuro muito semelhante ao que a ficção científica tem nos mostrado.

Autoridades militares francesas revelaram que o país está desenvolvendo um exército de robôs, no qual oficiais humanos não precisam expor seus corpos para lutar por território.

Sabemos que os conflitos armados estão se tornando menos frequentes. No entanto, as guerras na Ucrânia e na Rússia; Israel e Palestina; e os Estados Unidos com países do Oriente Médio, deixam claro que os conflitos armados não desapareceram completamente.

É por isso que a França, segundo o general Bruno Baratz, comandante dos programas de combate futuros do Exército Francês, revela que o país da União Europeia está desenvolvendo os primeiros protótipos de robôs, que integrariam um exército de milhares de unidades.

Ele explica que os primeiros testes serão realizados até 2028 e que até 2040 eles terão uma frota inteira pronta.

“Esperamos ter algo bastante avançado dentro de três anos, com os primeiros robôs terrestres prontos para equipar nossas forças. Acreditamos que seremos capazes de implementar sistemas avançados com utilidade prática para nossos elementos de combate bem antes de 2040”, disse Baratz, segundo o Futurism.

Exército de Robôs

Entre os testes que estão conduzindo estão robôs bípedes e quadrúpedes, drones que atacam do céu e máquinas com rodas.

“Agora precisamos demonstrar que (as máquinas) podem ser mais eficazes ao entrar em contato com um adversário. O robô deve facilitar o combate, não atrapalhá-lo”, acrescentou o general francês Tony Maffeis, chefe do braço técnico do exército.

A França não tem conflitos armados em andamento que a ameacem atualmente. Mas eles também se preparam com a tecnologia mais avançada, caso seja necessário recorrer às armas para defender seu território.