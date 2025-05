Documentos da Força Aérea que revelavam queda do F-16 com OVNI em 2023 são desclassificados

Caça F-16 da Força Aérea dos EUA decola durante manobras militares (Go Bum-jun/Newsis via AP,

Um caça das Forças Armadas dos EUA caiu durante manobras sobre o Arizona no início de 2023. O incidente, que foi relatado e virou notícia na época, não foi esclarecido pelas autoridades. Documentos recentemente desclassificados indicam que a aeronave colidiu com um objeto voador não identificado, popularmente conhecido como OVNI.

A Administração Federal de Aviação (FAA) revela que o acidente ocorreu entre um F-16 Viper e uma aeronave laranja não tripulada.

O relatório detalha que o OVNI caiu na parte traseira da cabine do avião, especificamente na bolha de vidro que protege o piloto. O incidente forçou um pouso imediato, sem feridos, apenas perdas materiais, já que esta máquina custou US$ 63 milhões.

Especialistas tiveram que trocar essa bolha para a proteção do piloto enquanto pilotava um desses caças.

Análises e laudos periciais do acidente revelaram que a colisão ocorreu com um objeto não identificável. No entanto, por enquanto eles podem garantir que não se trata de uma nave alienígena.

A área do Arizona onde o impacto ocorreu tem sido uma das áreas de crescimento mais rápido para drones não tripulados. Então, engenheiros militares sugerem que foi um desses dispositivos que colidiu com o avião que estava em modo de treinamento.

Continua sendo impressionante para aqueles que buscam evidências de envolvimento extraterrestre neste evento. De acordo com o Daily Mail, o acidente ocorreu especificamente no Barry Goldwater Range, um acampamento localizado entre as fronteiras do Arizona e do México, no deserto.

Como você deve saber, essas áreas desérticas são as preferidas para “descobertas” alienígenas.