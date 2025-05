Spotify revela reproduções de podcasts e os podcasters ficam irritados

(NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

(Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

O Spotify tentou ser mais transparente, mas acabou gerando impacto entre os criadores de conteúdo. No início deste mês, a plataforma anunciou que começaria a exibir publicamente o número de reproduções por episódio de podcast, com a ideia de ajudar os ouvintes a descobrir novos programas por meio dessa métrica.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Em teoria, mais visualizações = mais confiança. Mas para os podcasters, a mudança não foi nada bem recebida.

Mostrar quantos ouvintes do seu podcast? Não, obrigado

Desde o anúncio, muitos criadores, especialmente aqueles de podcasts menores, expressaram seu descontentamento. A principal crítica era simples, mas convincente: mostrar o quão poucas visualizações um episódio tem pode desencorajar novos ouvintes em vez de atraí-los.

E isso não é tudo. Usuários do Spotify também apontaram que o número está incompleto, já que muitos ouvintes usam plataformas como Apple Podcasts, YouTube ou até mesmo downloads diretos de sites.

Ou seja, as métricas do Spotify não refletiam todo o público real, o que só piorava o problema.

Spotify reverte… parcialmente

Depois do alvoroço, o Spotify recuou. Na sexta-feira, a empresa anunciou que só exibirá publicamente as contagens de visualizações quando um episódio ultrapassar 50.000 visualizações.

ANÚNCIO

Em vez de exibir o número exato, aparecerá um rótulo genérico como “50 mil visualizações”, que será atualizado conforme marcos como 100 mil ou 1 milhão forem ultrapassados.

Os criadores ainda verão estatísticas precisas em seus painéis privados, mas não terão seus números mais baixos expostos publicamente.

Também vale a pena notar que o Spotify não deixou claro como mede esses streams, dizendo apenas que o número reflete “quantas vezes as pessoas testaram ativamente seu conteúdo”. Interpretação livre, basicamente.

Uma boa ideia mal executada?

O podcasting sempre foi uma área complicada em termos de métricas. Historicamente, um download não garante uma audição completa, e as avaliações públicas tendem a favorecer grandes shows.

Para criadores novos ou emergentes, isso só acrescenta mais uma camada de pressão: eles precisam agir como se tivessem milhares de ouvintes... enquanto suas estatísticas pintam um quadro diferente.

LEIA TAMBÉM:

IA consegue gerar voz icônica de Darth Vader para Fortnite: mas era necessário?

A conversa que todos queremos ter: IA traduz sons de animais para a linguagem humana

Quem é o astronauta com o recorde de maior tempo no espaço?

Resumindo: a ideia parecia boa, mas não era necessária. E no mundo do podcasting, onde autenticidade e comunidade importam mais que números, isso foi mais um deslize do que uma melhoria.