O futebol foi inventado pelos britânicos? Sim, mas uma descoberta arqueológica revela que foi muito antes do que pensávamos

Não há atividade tão massiva no mundo quanto o futebol. Bilhões de pessoas se reúnem em estádios ao redor do mundo, ou sentam em frente às suas televisões, para assistir às diferentes ligas do apropriadamente chamado “Rei dos Esportes”.

Quando foi inventado? Registros oficiais marcam duas datas importantes: 1857, a criação do primeiro clube de futebol, o Sheffield Football Club, e 1863, a fundação da primeira associação esportiva, a Football Association (FA).

Ambas as organizações, pertencentes à Grã-Bretanha, atestam o fato de que os ingleses são os criadores do futebol. No entanto, uma descoberta arqueológica recente mostra que, embora os britânicos continuem reivindicando o crédito pela invenção deste esporte, isso pode ter acontecido muito antes do que pensávamos.

As alegações são baseadas em uma descoberta feita em Kirkcubrightshire, Escócia. Arqueólogos analisaram a descoberta de uma descrição de um campo de futebol com as dimensões e marcações do que conhecemos hoje como o esporte, em cartas escritas entre 1627 e 1638, dois séculos antes da criação das organizações citadas.

Há também detalhes sobre a atividade, a bola e o número de jogadores participantes deste esporte, que era praticado nas tardes de sábado e domingo, como é costume hoje.

Entrenamientos antiguos fútbol (Captura de pantalla)

As cartas revelaram a localização do campo

De acordo com uma reportagem da National Geographic, as cartas foram escritas por Samuel Rutherford, ministro da Igreja de Anwoth durante o século XVII.

Rutherford fala do futebol como uma atividade perturbadora, porque era praticado com muita frequência pelos paroquianos. Na carta, o ministro revelou a localização exata do campo onde jogavam e alertou as autoridades centrais do antigo governo de que colocaria pedras enormes para impedir o desenvolvimento dessas atividades.

Ged O’Brien, um arqueólogo esportivo, reuniu uma equipe para escavar e encontrou as rochas descritas na carta do padre. Acreditava-se que essas pedras eram usadas para delimitar territórios, mas agora foi descoberto que elas tinham a intenção de impedir as pessoas de jogar futebol, assim como seu vizinho idoso ficava irritado quando você jogava no bairro dele.

“Sempre pensei que o futebol fosse jogado na Escócia há séculos. Não futebol de base, mas futebol de verdade. Claro, sempre foi muito difícil provar, porque os trabalhadores nunca mantinham registros”, disse O’Brien em entrevista à BBC.

O esporte foi descrito como dezenas de pessoas correndo, perseguindo e chutando a bexiga de um porco, assim como o futebol em suas origens.