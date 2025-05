IA consegue gerar voz icônica de Darth Vader para Fortnite: mas era necessário?

Uma nova esperança... Digital. Caso você pense que já viu de tudo no Fortnite, agora você pode falar com Darth Vader e ouvir sua voz icônica graças ao poder da inteligência artificial.

Sim, James Earl Jones, a voz original do vilão mais temido do cinema, retorna de além da Força... via IA.

Darth Vader revive graças à IA em Fortnite

A Disney e a Epic Games confirmaram que o próprio Vader se juntará ao universo Fortnite com dublagem, cortesia de ferramentas de inteligência artificial como o Gemini 2.0 do Google e o Flash v2.5 da ElevenLabs.

A notícia foi anunciada por meio de um blog oficial, onde a Epic se declarou “honrada” em trazer de volta a voz de Jones, agradecendo também à sua família por permitir isso. E sim, não é só para você ouvir de longe: você poderá falar com Darth Vader no jogo e pedir sua ajuda para alcançar uma Vitória Royale. Incrível, mas é verdade.

E o que a família de Jones diz?

De acordo com o comunicado, a família do ator apoia totalmente o projeto: “James Earl sentiu que a voz de Darth Vader era inseparável da história de Star Wars e sempre quis que fãs de todas as idades continuassem a apreciá-la”.

O ator já havia autorizado o uso de sua voz pela Respeecher, a mesma empresa que trabalhou anteriormente em filmes indicados ao Oscar, como ‘O Brutalista’. Desta vez, os direitos vocais foram usados ​​em uma experiência interativa que busca tanto nostalgia quanto inovação.

A pergunta incômoda: era necessário?

Como esperado, essa mudança reacende o debate sobre o uso de IA para reviver atores falecidos.

Embora a família tenha dado consentimento, nem todos estão convencidos de que seja apropriado, especialmente quando a linha entre homenagem e exploração se torna tão tênue quanto uma espada vibratória.

Ainda assim, a Disney e a Epic anteciparam as críticas. Eles declararam que esse recurso foi desenvolvido “com forte foco em transparência, consentimento e segurança”, garantindo que tanto a propriedade intelectual quanto os jogadores sejam protegidos.

Pronto para conversar com o Lado Sombrio?

Você poderá testar esse novo recurso neste fim de semana no Fortnite. Há apenas um requisito: você deve ter mais de 13 anos, pois seus dados de voz serão enviados ao Gemini para que o sistema gere respostas.

Agora a grande questão: estamos prontos para que nossas franquias favoritas falem do além-túmulo? Ou a IA se tornou a nova vilã da saga?