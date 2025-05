Hubble da NASA detecta nuvens de algodão doce em uma galáxia vizinha da Via Láctea

Como são as regiões onde há intensa formação estelar? O Telescópio Espacial Hubble mostrou, em muitas ocasiões, as regiões do Universo onde novas estrelas estão nascendo. Ele publicou recentemente uma imagem surpreendente desse fenômeno, em uma galáxia vizinha da Via Láctea, chamada Grande Nuvem de Magalhães.

Localizada a 160.000 anos-luz de distância, nas constelações de Dorado e Mensa, a Grande Nuvem de Magalhães é a maior das muitas pequenas galáxias satélites da Via Láctea, diz a NASA em seu blog oficial.

Apesar de ostentar o título de maior das pequenas galáxias, a Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia anã irregular. Possui características de uma espiral barrada, mas seu tamanho e alguns de seus comportamentos a colocam entre aquelas classificadas como “irregulares”.

A NASA publicou uma imagem de sua composição, separando os diferentes elementos químicos por cor, para identificar os processos de formação de estrelas e planetas que ocorrem em uma galáxia.

Grande Nuvem de Magalhães - Telescópio Espacial Hubble NASA

“As tênues nuvens de gás nesta imagem lembram algodão-doce de cores vibrantes. Ao observar uma cena cósmica com cores tão vívidas, é natural se perguntar se as cores são ‘reais’. Afinal, o Hubble, com seu espelho de 2,4 metros de largura e instrumentos científicos avançados, não se parece em nada com uma câmera comum”, explica a NASA em uma publicação.

“Quando especialistas em processamento de imagens combinam dados brutos filtrados em uma imagem multicolorida como esta, eles atribuem uma cor a cada filtro. Observações em luz visível normalmente correspondem à cor que o filtro deixa passar. Comprimentos de onda de luz mais curtos, como o ultravioleta, geralmente são atribuídos ao azul ou roxo, enquanto comprimentos de onda mais longos, como o infravermelho, geralmente são atribuídos ao vermelho”, explicaram os cientistas.