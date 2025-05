Relatórios afirmam que Elon Musk recebe “pagamentos” de membros de grupos terroristas

Um relatório detalhado de uma empresa privada afirma que Elon Musk está recebendo dinheiro de membros de alguns dos grupos terroristas mais perigosos do mundo. Os pagamentos, em teoria, seriam feitos por meio do X, uma plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter.

Pagamentos não são um tipo de financiamento ou algo do tipo. O que diz o relatório do Technology Transparency Group, citado pelo Gizmodo, é que abrir o X para usuários sem restrições de conteúdo deu entrada a membros de grupos terroristas, que obtiveram contas verificadas graças ao serviço premium da plataforma.

Desde que Elon Musk comprou o Twitter em 2022, a mensagem anti-restritiva a diferentes tipos de pensamento se espalhou, sem discriminar mensagens que às vezes podem ser violentas.

O relatório da empresa mencionada afirma que membros de grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, Houthis e algumas organizações armadas no Iraque e na Síria têm contas verificadas no X.

O secretário geral do Hezbolá, Hasán Nasralá AL MANAR - Archivo

Por meio desses usuários, mensagens relacionadas às suas diversas causas seriam disseminadas. O selo azul que você recebe por pagar premium torna suas postagens mais confiáveis ​​e visíveis do que as demais.

Esta é a segunda vez que o Technology Transparency Group publica um relatório como este, revelando que grupos terroristas estão, em teoria, realizando transações com uma empresa americana.

“Regulamentações aplicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro proíbem empresas dos EUA de se envolverem em transações com pessoas ou entidades sancionadas, a menos que tenham uma licença ou autorização governamental”, diz parte do relatório, alertando Elon Musk e os executivos da X para tomarem medidas de supervisão dentro da plataforma de mídia social.