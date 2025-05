Sinais de vida? NASA encontra estranhas estruturas hexagonais em Marte, semelhantes a favos de mel

Marte continua enviando sinais sugerindo a possibilidade de ter abrigado vida no passado. Vários instrumentos da NASA no planeta vermelho acabaram de detectar estruturas estranhas, semelhantes às dos favos de mel da Terra.

Não era exatamente um favo de mel, mas tinha a mesma estrutura hexagonal. A imagem capturada pelo rover Curiosity mostra as formas mencionadas, instaladas na superfície marciana, “como um mosaico, favos de mel ou uma massa de waffle”, disse a agência espacial em um comunicado, conforme relatado pelo Daily Mail.

O que mais surpreende os cientistas é o quão bem preservadas as linhas estão no solo marciano, um sinal de que elas podem ter sido formadas por organismos vivos.

Marte - NASA Caltech

“Quando começamos a planejar esta manhã, encontramos um espaço de trabalho com fraturas poligonais surpreendentemente bem preservadas. Já as vimos antes, mas elas não costumam ser tão bem preservadas ou tão extensas quanto esta”, disse a Dra. Catherine O’Connell-Cooper, geóloga planetária da Universidade de New Brunswick.

O que ainda precisa ser descoberto é a origem dessas linhas que assumiram essa forma estruturada. Descobrir isso será crucial para determinar se houve ou não vida em Marte.

A origem dessas rachaduras não é clara: teriam se formado como rachaduras de dessecação quando Marte começou a secar, bilhões de anos atrás? Ou em períodos posteriores, quando a água subterrânea se moveu através do leito rochoso? acrescentou o Dr. O’Connell-Cooper.