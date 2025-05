Google está levando o Gemini para o único lugar que faltava: seu carro

Depois de chegar ao seu telefone, ao seu PC, à sua casa (e até à sua cozinha, se você usa Android para receitas), o Gemini está se preparando para conquistar o último espaço que lhe faltava: o painel do seu carro. O Google confirmou que seu novo assistente inteligente não apenas substituirá o Google Assistente, mas também assumirá o volante do Android Auto e do Android Automotive.

Gemini ao volante (e sem se perder)

Durante o Android Show antes do Google I/O, o Google fez o anúncio que muitos já suspeitavam: o Gemini chegará em breve ao Android Auto e aos carros com o Google Built-in.

Isso inclui os mais de 250 milhões de carros compatíveis com o Android Auto, bem como os 50 modelos que têm o sistema do Google integrado diretamente ao veículo.

O lançamento começará nos próximos meses e estará disponível em países onde o Android Auto e o Gemini já são suportados, com suporte para mais de 40 idiomas. Então sim, em breve seu carro falará muito melhor do que você.

E o que Gemini pode fazer do carro?

Tudo o que o Google Assistente já fazia… e muito mais. Mas acima de tudo, com muito mais naturalidade.

Você pode pedir para ele encontrar rotas, estações de carregamento, lugares com diversas condições (“no caminho para os correios, perto de um parque, mas com sombra”), tudo com comandos de voz mais relaxados e menos robóticos.

Você também poderá interagir com o Gemini Live, uma versão ainda mais conversacional que permite que você simplesmente diga “vamos conversar” para iniciar uma conversa com seu copiloto virtual. Quem disse que viagens longas não podem ter companhia inteligente?

O Gemini também será útil para seus bate-papos e aplicativos

Além de lhe dar instruções, o Gemini também pode ajudá-lo com suas mensagens: resumindo o que você recebe, respondendo por voz e até traduzindo mensagens antes de enviá-las. O melhor? Aprenda e lembre-se com quem você quer falar em inglês, espanhol ou qualquer idioma que você preferir.

E sim, ele também se integra com seus aplicativos favoritos: Google Maps, Gmail, Spotify, Waze, Audible e muito mais. Por enquanto, você não pode controlar seu telefone do carro (ou vice-versa), mas esse recurso poderá ser disponibilizado mais tarde.

Gemini com modo copiloto, sem distrações

O Google diz que as respostas do Gemini no carro serão mais curtas e precisas, para que você não se distraia, literal e figurativamente.

Com o Android Auto, você precisará de uma conexão de dados do seu telefone, embora alguns recursos básicos funcionem offline (quais ainda não foram especificados). Em carros com integração com o Google, o Gemini pode funcionar offline se o carro tiver o hardware necessário.

Os fabricantes já estão trabalhando nisso, e o Google deixou claro que os dados gerados pelo Gemini não estarão disponíveis para as montadoras. Assim seu carro não saberá que você pediu ao Gemini uma playlist triste de reggaeton.

Todos os passageiros poderão interagir com o Gemini Live

Um detalhe interessante: o Gemini Live não se limitará apenas ao motorista. Qualquer pessoa no veículo pode participar da conversa, o que a torna ideal para viagens em grupo, discussões sobre onde comer ou para ver quem consegue fazer o Gemini entender melhor suas direções.

Gemini, o novo copiloto que o Google quer em sua vida (e no seu para-brisa)

Com sua linguagem mais natural, integrações úteis e inteligência aprimorada, o Gemini parece pronto para ser o copiloto perfeito. Ele não apenas substitui o Google Assistente, mas também o faz com mais estilo e recursos. Agora, só nos resta esperar o Google pisar no acelerador e lançá-lo oficialmente.