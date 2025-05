“Ciberpandemia”: qual a semelhança entre os vírus digitais e os biológicos?

Com a chegada do inverno, são ativados os alertas epidemiológicos no setor da saúde devido às infecções por diversos vírus, como a gripe, que afetam a população em geral.

Sem falar na histórica pandemia causada pela COVID-19, que só no primeiro ano infectou pelo menos 10% da população mundial.

Mas traduzir essa situação para o mundo digital pode ser igualmente alarmante, já que empresas de segurança cibernética como a ESET diagnosticam uma nova violação nos sistemas de empresas, residências, agências governamentais e outros todos os dias.

Celular ciberseguridade - imagem de Grok

Números dos últimos anos

De acordo com a telemetria da ESET, houve um aumento de 60% nos ataques de phishing entre 2023 e 2024. Mas a perspectiva pode ser ainda mais sombria.

“Estamos enfrentando o que chamo de ciberpandemia. Vemos infecções todos os dias; o cibercrime cresceu significativamente junto com a digitalização, o que aumenta a superfície de ataque”, enfatiza Fabiana Ramírez, pesquisadora de cibersegurança da ESET América Latina.

Ciberseguridade em perigo Foto: Publimetro México

O sistema imunológico da segurança cibernética

E-mails com anexos maliciosos, links enganosos, downloads de software de sites ilegítimos que podem conter códigos maliciosos, conexão de um dispositivo USB infectado, entre outros, são algumas das maneiras pelas quais um sistema imunológico digital pode ser comprometido, enfraquecido e adoecer.

“Assim como nós, humanos, que precisamos fazer check-ups anuais ou semestrais e tomar suplementos e vitaminas, os dispositivos tecnológicos, especialmente aqueles conectados à internet, precisam ter seus sistemas e aplicativos atualizados, vacinados com antivírus, fortalecer credenciais e excluir aquelas que já foram vazadas. Mas é importante não esquecer de promover a educação em segurança cibernética para evitar se tornarem alvo de vulnerabilidades”, enfatiza Ramírez.

Grupos de hackers Foto: Publimetro México

O especialista insiste que a ação humana é uma das maiores fragilidades da segurança cibernética. “Na verdade, consideramos os humanos o elo mais fraco em uma infraestrutura de segurança digital, então eles podem ser enganados por criminosos cibernéticos e realizar certas tarefas em benefício deles.”

Uma boa saúde não se limita apenas ao reino biológico, mas também ao reino digital. Hoje em dia, a maioria das pessoas está conectada por meio de um celular, tablet, notebook ou computador, e qualquer coisa que funcione com a Internet corre o risco de ser comprometida se não houver conhecimento prévio e defesas para evitar infecções e a propagação de vírus.