Quais são as consequências de uma tempestade solar intensa para a vida na Terra?

Astrônomos, astrofísicos e cientistas em geral estão monitorando de perto a atividade e o comportamento recentes do Sol. De uma região da estrela central do nosso sistema, ocorreu uma erupção, causando uma erupção e gerando uma tempestade solar para a Terra, que chegará nas próximas horas.

De acordo com a NASA e os serviços de observatórios de monitoramento espacial, o Sol liberou filamentos de plasma de uma área 75 vezes maior que o nosso planeta.

O resultado, relatam especialistas, é uma tempestade de partículas de 964.000 km de comprimento, o equivalente a quase um milhão de quilômetros.

Saber que uma explosão intensa está chegando levanta questões entre os entusiastas do espaço. Quais são as consequências? Como isso nos afeta? Deveríamos nos preocupar com o futuro do planeta?

Não há motivo para preocupação

Felizmente, não há nada com que se preocupar. A explosão intensa inicialmente produzirá auroras mais coloridas nas regiões polares da Terra e, no máximo, elas se estenderão em direção às latitudes centrais. Outras consequências que podem ser registradas incluem problemas com sistemas de comunicação via satélite ou falta de energia.

“Essas erupções são enormes acumulações de partículas solares de alta energia, então, quando atingem a atmosfera da Terra, podem causar uma série de efeitos diferentes”, disse Jake Foster, astrônomo do Observatório Real de Greenwich, ao Daily Mail.

“Com energia suficiente, eles têm o potencial de causar uma tempestade geomagnética, bloqueando temporariamente as comunicações de rádio e a navegação por satélite em certas áreas”, disse o especialista consultado pelo veículo de comunicação citado.

No nível mais severo, eles podem sobrecarregar a infraestrutura elétrica, danificando a rede elétrica e as linhas ferroviárias e até mesmo causando incêndios elétricos, mas tais incidentes são extremamente raros.