Netflix também adere à ideia de usar inteligência artificial para seus anúncios

Lembra daqueles dias gloriosos de “Netflix e relaxar”? Ao pagar sua assinatura, você pode se aconchegar em um cobertor e aproveitar seus programas favoritos sem interrupções. Bem... esses tempos agora são história.

Com cada vez mais plataformas de streaming adicionando anúncios aos seus planos acessíveis, a Netflix também está entrando na combinação de anúncios mais inteligência artificial.

Uma nova plataforma para uma nova era de comerciais

No mês passado, a Netflix lançou sua própria plataforma interna de publicidade, o que basicamente significa que agora ela tem controle total sobre os anúncios que você vê. E o que eles planejam fazer com esse poder? Bem, experimente formatos de publicidade “criativos” alimentados por inteligência artificial.

O plano? Exiba anúncios interativos que se integrem com a série que você está assistindo. Imagine assistir sua série favorita e, ao pausá-la, um anúncio aparece e se mistura à cena.

Sim, além do clássico anúncio de pré-largada, podemos estar entrando em um território um pouco mais... invasivo.

Por que eles fazem isso? Porque você é muito distraído

A Netflix acredita ter “o público mais engajado do mundo”, o que em outras palavras significa: “Você está tão imerso no que está assistindo que não se importaria com um anúncio disfarçado de cena”.

E embora os anúncios atuais sejam um tanto toleráveis, esses novos experimentos parecem algo saído de um episódio de Black Mirror (que, aliás, você também pode assistir na Netflix).

Felizmente, ainda há tempo. Esse tipo de anúncio com tecnologia de IA não será lançado antes de 2026, então, se você tiver o plano mais barato, ainda pode ficar tranquilo... por enquanto.

A invasão da IA ​​(também em comerciais)

Hoje em dia, é difícil escapar da inteligência artificial: ela está em nossos telefones, nossos e-mails, nossos aplicativos... e agora, em nossos anúncios também.

Sim, as duas coisas que menos queremos — IA e publicidade — decidiram se unir para “melhorar” nossa experiência de streaming. O resultado? Ainda não se sabe, mas parece mais uma disrupção do que uma inovação.

Então, se você não gosta da ideia de um anúncio aparecer bem na hora em que seu personagem favorito está prestes a revelar um segredo épico, talvez seja hora de considerar mudar de plano... ou de plataforma.