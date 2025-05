Elon Musk confirma a lista de celulares que terão Internet Starlink gratuita dentro de um mês

O Starlink Direct To Cell está pronto para começar a operar nos Estados Unidos. Em sua primeira fase de testes, que será otimizada em julho deste ano, o serviço de internet via satélite será gratuito para um grupo seleto de celulares compatíveis com esse tipo de conexão.

É por isso que preparamos uma lista de celulares que podem acessar o serviço de internet via satélite, desde que estejam conectados a uma das operadoras mais populares dos Estados Unidos, a T-Mobile.

A nova funcionalidade da Starlink permitirá que certos usuários enviem mensagens de texto, compartilhem sua localização e até mesmo entrem em contato com serviços de emergência, tudo isso sem depender de torres de celular, já que é um serviço de satélite.

A implementação do Starlink em dispositivos móveis marcará um ponto de virada nas comunicações, especialmente em áreas com infraestrutura de telecomunicações precária. No entanto, é importante observar que a compatibilidade dependerá do modelo do telefone e da versão do software instalada.

Inicialmente, a conectividade Starlink gratuita estará disponível em modelos selecionados das principais marcas de celulares.

Starlink Direct To Cell

Celulares compatíveis com Starlink Direct To Cell

De acordo com uma reportagem da Infobae, estes são os celulares que poderão acessar o serviço de teste Starlink Direct To Cell: