Ainda há espaço para jogos físicos? Veja o que diz a Nintendo

Com o Nintendo Switch 2 no horizonte, as expectativas estão altíssimas... mas algumas perguntas também surgiram. Um dos assuntos mais comentados tem a ver com os cartões-chave dos jogos, um formato que já aparece em vários títulos de lançamento do console.

Ao contrário dos cartuchos clássicos, esses cartões não incluem o jogo em si, mas sim um código para baixá-lo. E, claro, isso acendeu o alarme entre os fãs do formato físico.

Nintendo esclarece: o formato físico não está morto (por enquanto)

Quando o presidente e CEO da Nintendo of America, Doug Bowser, inaugurou a nova Nintendo Store em São Francisco, ele falou com a IGN sobre o assunto e deixou uma coisa bem clara: os jogos físicos continuam sendo essenciais para a empresa.

De acordo com Bowser, pelo menos no “futuro imediato”, eles continuarão a oferecer jogos em formato físico e manterão presença em lojas físicas, algo que muitos jogadores tradicionais valorizam profundamente.

Mas ele também explicou por que eles estão apostando em Game-Key Cards. A razão? Torne o Switch 2 mais atraente para estúdios terceirizados.

Com este modelo, os desenvolvedores podem oferecer títulos mais complexos, maiores e mais envolventes sem se limitarem ao tamanho do cartucho.

E se o problema for espaço?

Embora os cartuchos do Switch 2 possam atingir até 64 GB, esse espaço às vezes é pequeno demais para certos jogos AAA. Usar chaves de download permite que os estúdios liberem espaço e também pode ajudar a reduzir os custos de produção.

Sim, o preço da memória flash caiu, mas não tanto que possamos ignorar seu impacto no custo final do produto.

E é aí que o modelo híbrido faz sentido: os jogos “mais leves” continuarão baseados em cartuchos, enquanto os títulos mais ambiciosos poderão vir em formato de código... com uma bela capa, é claro.

O dilema: conveniência digital ou segurança física?

Embora a Nintendo insista que não vai abandonar o formato físico, muitos jogadores continuam cautelosos. Para alguns, não poder jogar imediatamente após inserir um cartucho — como sempre aconteceu — quebra essa experiência nostálgica.

Outros, no entanto, temem que, em alguns anos, se os servidores desaparecerem ou as políticas de acesso mudarem, seus jogos digitais poderão se tornar inacessíveis.

Por enquanto, a Nintendo está mantendo a posição, mas para muitos, a mudança para o digital parece inevitável. A questão não é se isso vai acontecer… mas quando.