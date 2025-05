Google confirmou a data de lançamento da versão estável do Android 16

Após semanas de especulação e vazamentos, o Google finalmente confirmou que o Android 16 chegará em versão estável em junho. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa antes do The Android Show e, embora ainda não haja uma data exata, as pistas são bem claras.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Junho é o mês escolhido (e já tínhamos as nossas suspeitas)

Durante o evento, Allen Huang, diretor de Gerenciamento de Produtos para Pixel e Android OS, soltou a bomba:

“As atualizações do Material Expressive estarão disponíveis primeiro no Pixel ainda este ano, mas não farão parte do lançamento público em junho.”

E lá estava ele, sem dizer nada: o Android 16 será lançado em junho, como um vazamento anterior sugeriu, apontando 3 de junho como a data-chave. Embora o Google ainda não tenha confirmado explicitamente, tudo indica que a data oficial será anunciada no Google I/O, que começa em 20 de maio.

O Material 3 Expressivo terá que esperar

Um dos elementos visuais mais marcantes que foram especulados no Android 16 é a nova linguagem de design Material 3 Expressive. No entanto, Huang esclareceu que essa atualização cosmética não fará parte do lançamento inicial.

Em vez disso, ele será lançado ainda este ano, primeiro para dispositivos Pixel. Então aqueles que esperavam reformulações radicais desde o primeiro dia terão que esperar um pouco mais.

ANÚNCIO

E agora?

Com junho confirmado, o lançamento do Android 16 está próximo para usuários do Pixel. E como de costume, outras marcas seguirão seu próprio cronograma, mas já há sinais claros de que não demorará muito para que isso aconteça.

LEIA TAMBÉM:

Estas são as novidades que o iOS 18.5 traz

Confirmado novo filme baseado em videogame: talvez não seja o que você esperava

Ameaça ao Copilot: ChatGPT agora tem um novo recurso que você deve considerar

Na Samsung, por exemplo, eles já estão trabalhando em sua versão beta do One UI 8 baseada no Android 16, e tudo indica que ela pode ser lançada ainda este mês. Então, se você tem um Galaxy, você também pode estar perto de obter alguns novos recursos.