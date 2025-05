Estas são as novidades que o iOS 18.5 traz

A Apple lançou o iOS 18.5 e, embora não seja uma atualização totalmente revolucionária, ela traz alguns recursos úteis e mais de 30 patches de segurança que você vai querer instalar no seu iPhone o mais rápido possível. Quer saber o que há de novo? Aqui contamos as coisas mais importantes.

Uma pequena mudança para os pais, um grande alívio para todos

O Screen Time — a ferramenta que permite aos pais limitar o uso do iPhone pelos filhos — agora inclui um alerta que é acionado quando a criança digita a senha correta para remover as restrições.

É um pequeno detalhe, mas pode evitar mais de uma surpresa em casa.

Conexão via satélite para mais modelos

O iOS 18.5 também traz suporte para serviços de satélite ao iPhone 13, graças a parcerias com operadoras como T-Mobile e Starlink. Anteriormente, esse recurso era reservado para modelos mais novos, então os usuários do iPhone 13 agora estão aderindo à onda do resgate por satélite.

Novos detalhes visuais e melhorias no aplicativo

A Apple aproveitou a oportunidade para fazer alguns ajustes visuais e de acessibilidade:

O aplicativo Mail tem controles mais acessíveis.

Em Ajustes, suas informações de cobertura do AppleCare+ ficam mais visíveis.

E se você quiser atualizar seu papel de parede, o novo design Orgulho e Harmonia está aqui para ajudar você a combinar estilo e mensagem.

Segurança de nível Apple: mais de 30 novos patches

Aí vem a verdade: o iOS 18.5 corrige mais de 30 vulnerabilidades de segurança. Entre os mais notáveis:

Um bug que permitia que documentos fossem visualizados no Notes na tela de bloqueio.

Uma falha que permitia ouvir chamadas excluídas.

Um bug do FaceTime que não silenciava corretamente, o que podia revelar coisas que você preferiria manter privadas.

E uma correção para que o Spotlight não mostre o histórico de aplicativos que você já excluiu (obrigado!).

Também há melhorias na segurança do Bluetooth, no compartilhamento de pastas do iCloud, no WebKit, no Core Graphics e em ataques de negação de serviço.

Um patch especial para um chip muito novo

O iOS 18.5 também inclui a primeira correção de segurança para o novo modem C1, que atualmente está disponível apenas no iPhone 16e. Este patch impede que hackers interceptem o tráfego de rede através da operadora de telefonia móvel. Importante, embora ainda não afete a maioria.

Além do iPhone: também há atualizações para Mac e iPad

A Apple não se esqueceu do resto. Junto com o iOS 18.5, foram lançadas atualizações de segurança para macOS 13.7.6, macOS 14.7.6 e iPadOS 17.7.7, destinadas a dispositivos mais antigos que não foram atualizados para os sistemas operacionais mais recentes.

Você deve atualizar? Definitivamente

Embora o iOS 18.5 não seja uma grande atualização repleta de recursos, é uma atualização essencial para manter seu iPhone seguro e funcionando da melhor forma possível. E com patches que protegem tudo, desde chamadas a documentos e conectividade, vale a pena reservar um minuto para instalar.