Está chegando um novo smartphone que promete ser um rival “de verdade” do iPhone e do Galaxy S

A marca Nothing já é conhecida por seus celulares marcantes com aquele toque minimalista e transparente que os distingue. Mas até agora, suas apostas permaneceram nas faixas média e baixa. Isso está prestes a mudar com a chegada do Nothing Phone 3, que promete entrar na grande batalha: a dos celulares premium.

Carl Pei quer ir com tudo

Durante o último Android Show, o CEO da Nothing, Carl Pei, revelou oficialmente o Nothing Phone 3 e confirmou que o novo dispositivo chegará neste verão (ou seja, entre junho e agosto). Pei garantiu que este modelo terá:

Materiais de primeira qualidade

Um salto gigante no desempenho

Software que realmente melhora a experiência

Tudo isso com um único objetivo: se tornar o primeiro smartphone topo de linha “autêntico” da marca. Mas cuidado, o premium tem seu preço.

E quanto custará competir com os grandes?

Pei revelou que o Nothing Phone 3 custará cerca de £ 800, o que equivale aproximadamente a US$ 1.060 / AU$ 1.640, embora as conversões exatas possam variar de acordo com a região.

Se seguir a mesma lógica do lançamento do Phone 2, poderemos estar olhando para um preço de US$ 800 nos EUA e cerca de AU$ 1.350 na Austrália.

Isso o coloca diretamente no território do iPhone 16, Galaxy S25 e Google Pixel 9. Ou seja, ele está competindo com os grandes nomes, com todos os holofotes voltados para ele.

O Nothing Phone 3 pode ganhar um lugar no topo?

A grande questão é se o Nothing Phone 3 terá o que é preciso para justificar esse preço alto e convencer os usuários de que vale a pena procurar além da Apple, Samsung ou Google.

Com uma estética marcante, uma boa experiência de software e uma abordagem única de design, ele pode ter uma chance. Mas o mercado não é fácil.

Por enquanto, teremos que esperar sua revelação completa, embora aqueles que procuram algo mais acessível também tenham opções: os modelos intermediários Nothing Phone 3a e 3a Pro chegarão para oferecer uma experiência semelhante... sem gastar muito.