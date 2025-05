Confirmado novo filme baseado em videogame: talvez não seja o que você esperava

Quando falamos sobre adaptações de videogames, geralmente pensamos em nomes como Zelda, Red Dead Redemption ou God of War. Mas a Ubisoft decidiu quebrar as expectativas e confirmar que seu próximo grande salto no cinema será... Riders Republic!

Sim, aquele jogo de esportes radicais em que você pode andar de bicicleta em penhascos, praticar snowboard no deserto e voar com um wingsuit como se não houvesse amanhã.

Os diretores de ‘Bad Boys’ sobem na moto

De acordo com o Deadline, o filme contará com uma dupla que não é estranha às filmagens de cenas cheias de adrenalina: Adil El Arbi e Bilall Fallah, mais conhecidos como Adil e Bilall.

Os cineastas estão vindo logo após ‘Bad Boys para Sempre’ (2020) e ‘Bad Boys: Ride or Die’ (2024), além de trabalhar na série ‘Ms. Marvel’ e no tristemente cancelado projeto ‘Batgirl’ no universo DC.

A Ubisoft foi rápida em confirmar a reportagem e aumentar a empolgação: “Ambientado nas encostas nevadas dos Alpes, o filme oferecerá emoção sem fim, humor e acrobacias espetaculares.”

Lembrando o que é a Riders Republic

Lançado no final de 2021, Riders Republic é um jogo multijogador massivo de esportes radicais, onde ciclismo, esqui, snowboard e wingsuit são os destaques.

Em 2023, o skate foi adicionado, expandindo ainda mais seu repertório de manobras impossíveis e paisagens impossíveis de olhar sem vertigem.

O título foi desenvolvido pela Ubisoft Annecy, a mesma empresa por trás de Steep, outro jogo de esportes de montanha que abriu caminho para essa mania de esportes digitais.

Mais uma entrada na crescente lista de adaptações para jogadores

Com essa confirmação, Riders Republic se junta à lista de mais de 40 filmes baseados em videogames atualmente em desenvolvimento.

Noé Debré (Stillwater) supostamente escreverá o projeto. Outras adaptações da Ubisoft, como Watch Dogs, Just Dance e Rabbids, também estão em desenvolvimento, embora, como sempre em Hollywood... nada seja garantido até você ver o trailer.