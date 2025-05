Arqueólogos procuram na Turquia os verdadeiros restos da Arca de Noé para confirmar a história bíblica

A Arca de Noé é uma das histórias bíblicas mais populares da história. No livro de Gênesis, é dito que Deus deu a um homem a tarefa de construir um barco gigante, capaz de abrigar um par de animais de cada espécie, incluindo ele e sua família como humanos, porque um dilúvio de 150 dias estava chegando.

A ciência tentou encontrar evidências de que esse evento, como diz a Bíblia, ocorreu há 5.000 anos. Na Turquia, há uma área chamada Durupınar, 30 quilômetros ao sul do Monte Ararat, onde parece haver evidências reais da Arca de Noé.

Os primeiros sinais, como mostra a imagem que compartilhamos abaixo, são as formações no solo desta montanha, que têm a geometria de um navio. O debate é sobre se esta é uma formação geológica natural ou se é um naufrágio artificial, feito por um navio dessa magnitude, como descrito no livro de Gênesis.

Pesquisadores descobrem a possível localização da Arca de Noé

Portanto, estamos no meio da primeira escavação arqueológica que tentará encontrar evidências reais para confirmar (ou descartar) que esse foi o destino da Arca de Noé e, assim, corroborar a autenticidade da história bíblica.

Os antecedentes da pesquisa indicam que essa formação teria sido registrada entre os anos 5.500 e 3.000 a.C., o que coincide com o texto da Bíblia.

“É exatamente o que você esperaria encontrar se fosse uma embarcação feita pelo homem, atendendo às especificações bíblicas da Arca de Noé”, disse Andrew Jones, um pesquisador independente, de acordo com a National Geographic.

Investigações antigas revelam evidências de vida humana e selvagem na área

Pesquisas anteriores na área revelam que a região do Monte Ararate sofreu uma inundação sem precedentes, na mesma época descrita na Bíblia.

“Nossos estudos mostram que essa região abrigou vida durante esse período e, em algum momento, foi coberta por água, reforçando a possibilidade de um grande evento catastrófico”, disseram os arqueólogos.