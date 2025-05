Ameaça ao Copilot: ChatGPT agora tem um novo recurso que você deve considerar

Copilot vs ChatGPT

O ChatGPT agora está em todo lugar: ele resume PDFs, explica equações e até cria menus semanais para você. Mas agora ele deu um passo adiante e quer ir direto para seus arquivos do OneDrive e do SharePoint. A razão? Torne-se ainda mais útil (e talvez ofusque o Microsoft Copilot).

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

De resumir a internet até organizar sua vida digital

Faz sentido: um dos primeiros usos práticos da IA ​​foi resumir documentos e pastas cheios de informações.

Então, além de perguntar se o Homem-Aranha pode derrotar a Mulher-Maravilha (importante, mas não urgente), o novo recurso do ChatGPT se concentra na produtividade: organizar, encontrar e contextualizar seus arquivos pessoais ou de trabalho, diretamente da nuvem da Microsoft.

Quem pode usá-lo e como faço para ativá-lo?

De acordo com a OpenAI, esse novo recurso está disponível para usuários do ChatGPT Plus, Pro ou Team, desde que não residam na Área Econômica Europeia, Suíça ou Reino Unido.

Uma vez dentro, você precisa ativar o recurso “Investigação Profunda” e então selecionar de qual serviço você deseja que o ChatGPT recupere informações: OneDrive ou SharePoint.

Tudo o que você precisa fazer é autorizar o acesso (sim, isso significa vincular contas) e pronto: o ChatGPT pode ajudar você a vasculhar seus documentos para encontrar dados, resumir conteúdo ou responder perguntas específicas.

ANÚNCIO

E privacidade? Quem vê o quê?

Boa pergunta. O OpenAI explica que o ChatGPT gera consultas a partir de suas entradas e as envia à Microsoft para pesquisar bibliotecas de documentos conectadas. Em suma, é uma colaboração entre ambos os sistemas, onde o usuário deve dar consentimento explícito.

Você pode gerenciar tudo em Configurações > Aplicativos conectados > Conectores, onde também verá a opção para o Microsoft OneDrive (trabalho/escola).

Melhor que o Copilot? Poderia ser…

Este recurso tem semelhanças claras com o Microsoft Copilot para OneDrive, lançado há um ano. No entanto, há uma diferença fundamental:

O Copilot está limitado (por enquanto) a contas de trabalho ou escola.

Trabalhe apenas com cinco arquivos por vez.

O acesso às contas pessoais estará disponível “nos próximos meses”.

O ChatGPT, por outro lado, não parece ter essas restrições... o que pode torná-lo uma opção mais poderosa e flexível, pelo menos neste momento.

Uma guerra de assistentes de nuvem

Essa iniciativa da OpenAI deixa uma coisa clara: a corrida pelo melhor assistente pessoal baseado em nuvem está mais acirrada do que nunca. A Microsoft pode ser forçada a acelerar a implementação completa do Copilot para todos os usuários.

LEIA TAMBÉM:

“A Terra será destruída”: a previsão alarmante de Elon Musk sobre o fim do mundo

Homens de Preto? Supostos arquivos da CIA afirmam que os EUA fizeram contato com alienígenas em 1959

Homens de Preto? Supostos arquivos da CIA afirmam que os EUA fizeram contato com alienígenas em 1959

Enquanto isso, o ChatGPT continua expandindo seu território. E se ele já é seu copiloto no navegador, no celular ou na vida... agora ele também pode ser seu copiloto na sua biblioteca de documentos digitais.