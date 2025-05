Homens de Preto? Supostos arquivos da CIA afirmam que os EUA fizeram contato com alienígenas em 1959

Em 17 de julho de 1997, um dos filmes de ficção científica mais representativos estreou nos cinemas. MIB - Homens de Preto foi estrelado por Tommy Lee Jones e Will Smith como uma dupla de oficiais que representam uma agência secreta dos EUA encarregada de controlar o trânsito de alienígenas na Terra.

Ficção científica ou realidade? Documentos recentemente desclassificados, supostamente pertencentes à CIA, revelam que o governo dos Estados Unidos fez o primeiro contato com extraterrestres em 1959.

O que os documentos dizem é que esse primeiro contato faz parte do início de algo chamado Projeto Sigma. Essa comunicação, eles explicam, foi realizada há 66 anos por meio de sinais de rádio, usando o que conhecemos como linguagem binária de computador.

Houve uma resposta dos extraterrestres, e um encontro na Terra foi organizado entre as duas partes. Essa reunião ocorreu cinco anos depois, em 1964, em um local no deserto do Novo México, o mesmo local onde ocorreu o acidente de Roswell.

O encontro com os alienígenas

Segundo o Daily Mail, o encontro entre as duas raças durou três horas. Dos humanos, havia apenas um representante das Forças Armadas e havia dois extraterrestres.

Extraterrestres. Imagem referencial (gremlin/Getty Images)

A reunião teria sido simples, na qual informações básicas sobre cada uma das raças inteligentes presentes seriam trocadas.

“O oficial da Força Aérea conseguiu trocar informações básicas com os dois alienígenas”, diz parte do documento. O FBI relata que esses documentos são falsos e que tal contato jamais existiu.

As informações sobre esta reunião vieram de uma organização ultrassecreta, os Homens de Preto, que permaneceu anônima para o resto da CIA, do FBI e do governo dos EUA.