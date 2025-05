CEO da NVIDIA quer tornar um país líder mundial em inteligência artificial: saiba qual é

Se alguém pensava que o futuro da inteligência artificial estava entre o Vale do Silício e Xangai, talvez devesse começar a olhar para o Oriente Médio. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, tem um objetivo claro: tornar a Arábia Saudita líder mundial em inteligência artificial até 2030.

E está apoiando isso com chips, data centers e um plano bem ambicioso.

O acordo com a HUMAIN: chips, data centers e um país inteiro em modo IA

A NVIDIA acaba de assinar uma aliança estratégica com a HUMAIN, uma nova subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, especializada em tecnologia de IA. O plano parece saído de um filme de ficção científica:

18.000 superchips Grace Blackwell GB300 de última geração

500 megawatts de capacidade de computação

Data centers de hiperescala operando modelos soberanos de IA

Tudo isso alimentado pela poderosa rede InfiniBand da NVIDIA, conectando servidores em velocidades extremamente rápidas. O objetivo? Tornar a Arábia Saudita independente de qualquer outro país em termos de infraestrutura de IA.

Muito mais que chips: uma transformação digital em grande escala

Este movimento não é apenas uma atualização tecnológica. Faz parte da Visão 2030, o plano por meio do qual a Arábia Saudita pretende diversificar sua economia e se posicionar como líder global em tecnologia.

A HUMAIN também adotará o Omniverse, a plataforma de simulação e colaboração da NVIDIA, para impulsionar aplicações em robótica, logística, energia e manufatura. Tudo isso com a ajuda de gêmeos digitais, que permitem testar o mundo real em simulação antes de tomar decisões importantes.

Treinamento local: IA com sotaque saudita

Um dos pilares do acordo é o desenvolvimento de talentos locais. Milhares de cidadãos sauditas serão treinados em robótica, simulação e gêmeos digitais, com o objetivo de criar uma comunidade de especialistas em IA no país.

“A IA, assim como a eletricidade e a internet, é uma infraestrutura essencial para todas as nações”, disse Jensen Huang. “Com a HUMAIN, estamos construindo essa infraestrutura na Arábia Saudita para que empresas e cidadãos possam concretizar a visão do Reino.”

O novo Vale do Silício do deserto?

Para a Arábia Saudita, essa aliança representa muito mais do que um contrato de tecnologia.

De acordo com o Ministro Abdullah Alswaha, isso estabelece as bases para uma nova revolução industrial, onde infraestrutura digital, talento e ambição convergem para tornar o Reino um parceiro-chave no futuro da IA.

Tareq Amin, CEO da HUMAIN, resume assim:

“Nossa parceria com a NVIDIA é um grande passo para concretizar nossa ambição de liderar em inteligência artificial. Estamos construindo capacidade, comunidade e um futuro impulsionado por tecnologia inteligente e pessoas capacitadas.”