O verdadeiro significado da mudança de design do G do Google após 10 anos com a mesma imagem

Logo do Google

A equipe de arte do Google redesenhou o icônico logotipo G da empresa, com uma pequena mudança no esquema de cores. Os especialistas se despediram dos blocos que separam os tons e introduziram um gradiente que se expande pela composição das letras que identificam a gigante de Mountain View.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O que essa mudança significa? A última vez que o Google fez uma mudança desse tipo foi em 2015. Dez anos depois, os escritórios de design gráfico propuseram uma atualização, e os motivos apresentados foram suficientes para que a nova ilustração fosse aprovada.

Embora possa parecer mínima, essa pequena mudança de blocos para gradiente tem um grande significado.

Anteriormente, havia um bloco de quatro cores separadas, e agora o vermelho se funde com o amarelo, o amarelo se combina com o verde e o verde faz uma transição leve, mas perceptível, em direção ao azul.

Novo logo de Google

O que a empresa explica oficialmente é que, com esse novo logotipo, eles estão resolvendo um problema que vinham enfrentando entre aplicativos para desktop e para dispositivos móveis ou tablets: qualidade.

Eles afirmam que com este novo logotipo não haverá problemas de pixelização, não importa o quão grande a imagem seja expandida em diferentes aplicativos.

ANÚNCIO

No entanto, outro motivo oculto parece ser a inteligência artificial. Gemini usa o mesmo design gradiente em sua imagem corporativa, e o Google G faz o mesmo; é como uma porta de entrada para todos os produtos da empresa em direção à IA.

LEIA TAMBÉM:

O grande número de dispositivos Apple que querem desafiar o Android até 2027

Enquanto esperamos por GTA 6, uma remasterização de outro título da franquia pode estar sendo planejada

NASA calcula quanto tempo resta de vida na Terra: o resultado é perturbador

Por enquanto, essa mudança foi implementada apenas em aplicativos para iOS, mas a expectativa é que ela seja integrada a outros sistemas operacionais nos próximos dias.

A mudança está disponível apenas no G, mas usuários de redes sociais estão implementando-a no restante dos produtos do Google, o que lhes dá uma ideia de como ela ficará quando aplicada a tudo.