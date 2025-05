O grande número de dispositivos Apple que querem desafiar o Android até 2027

Durante anos, a Apple foi acusada de jogar pelo seguro. Enquanto marcas como Xiaomi, Huawei e Samsung estão experimentando telas dobráveis, câmeras triplas giratórias e IA avançada, a Apple parece ter levado as coisas com mais calma. Mas isso pode mudar drasticamente.

De acordo com o jornalista da Bloomberg Mark Gurman, a empresa está preparando uma onda de dispositivos e recursos que podem dificultar a vida do Android em 2027.

Dois novos iPhones: um dobrável e um, curvo!

Os primeiros da lista são dois modelos totalmente novos de iPhone. O primeiro seria o tão aguardado iPhone dobrável, que, segundo Gurman, teria uma dobra “quase invisível” (o que já seria uma vitória sobre os modelos atuais do mercado).

O segundo seria um iPhone curvo feito quase inteiramente de vidro, algo como o sonho de qualquer fã de design minimalista.

Nada está confirmado, mas a ideia da Apple finalmente entrar no mundo dos dobráveis ​​pode mudar o jogo.

Óculos inteligentes: o retorno (agora sério)

A Apple também planeja lançar seus próprios óculos inteligentes, uma espécie de concorrente direto do Ray-Ban Meta. Esses óculos teriam câmeras, alto-falantes, um microfone e um chip dedicado, e serviriam como uma evolução lógica (e mais utilizável) do caro Vision Pro.

A ideia seria levar a inteligência visual ao rosto do usuário, com algo que não custasse US$ 3.500 nem pesasse tanto quanto um headset de realidade mista.

AirPods, Apple Watch… Com câmeras?

Sim, você leu certo. A Apple está trabalhando em AirPods e smartwatches com câmeras integradas. O objetivo? Leve a inteligência visual também para seus ouvidos e pulsos.

Esses tipos de recursos podem incluir tudo, desde reconhecimento facial até digitalização de texto em tempo real, embora os detalhes ainda sejam escassos.

O trunfo na manga: um robô para o lar

Talvez o projeto mais inesperado seja um robô de mesa, projetado para atuar como um assistente doméstico inteligente.

Não está claro se será algo como a Alexa com pernas ou uma evolução da Siri com braços, mas sabe-se que é parte do esforço da Apple para entrar totalmente no ecossistema de casas inteligentes.

Siri fica séria (finalmente)

No lado do software, 2027 também marcaria uma melhoria radical para a Siri, graças ao uso de modelos de linguagem estendidos (LLM). Isso permitiria que o assistente parasse de responder como se estivesse em 2013 e começasse a soar mais natural e coloquial.

Além disso, a Apple está preparando novos chips de servidor de IA para alimentar seu novo Apple Intelligence sem depender tanto da nuvem.

Muitas promessas… Chegarão a tempo?

Embora o roteiro da Apple para 2027 pareça ambicioso e até futurista, também é verdade que muitos desses produtos já existem (ou estão prestes a ser lançados) no ecossistema Android. Então, embora a Apple possa estar preparando um grande golpe, a questão permanece: será que isso virá tarde demais?

Mas se a Apple provou alguma coisa no passado, é que quando ela finalmente aparece na festa... Todo mundo olha para ela.