NASA calcula quanto tempo resta de vida na Terra: o resultado é perturbador

Se você já se perguntou quando tudo isso acabará, agora você tem uma resposta científica (e uma com muitos zeros). Pesquisadores da NASA, em colaboração com a Universidade Toho, no Japão, conduziram simulações usando supercomputadores para estimar por quanto tempo a vida na Terra será possível.

E embora o fim não esteja próximo, as perspectivas não são exatamente animadoras — pelo menos para os humanos.

Ano 1.000.002.021: O ponto sem retorno para a vida na Terra

De acordo com o estudo, a vida na Terra deixará de ser viável dentro de cerca de um bilhão de anos, especificamente por volta do ano 1.000.002.021. A razão? Nosso Sol, em vez de se apagar, continuará crescendo e aumentando sua temperatura, transformando a superfície do planeta em uma espécie de fornalha cósmica.

Eventualmente, as condições serão tão extremas que mesmo os organismos mais resistentes não conseguirão sobreviver. Um adeus tardio às bactérias mais resistentes e às baratas campeãs.

E humanos? Spoiler: nem chegaremos perto daquele ano

Para a humanidade, o relógio está correndo em uma contagem regressiva muito mais curta. À medida que o Sol esquenta, a atmosfera da Terra muda: o oxigênio diminui, o ar fica mais difícil de respirar e as temperaturas aumentam constantemente.

Os cientistas já estão percebendo pistas preocupantes. Tempestades solares e ejeções de massa coronal estão afetando o campo magnético da Terra, e alguns processos já estão começando a reduzir o oxigênio atmosférico. Adicione a isso a mudança climática que estamos causando, e a perspectiva se torna ainda mais urgente.

O fim é iminente? Não. Devemos fazer algo agora? Absolutamente

Embora estejamos falando de escalas de tempo de centenas de milhões de anos, o declínio não será repentino, mas gradual. E é por isso que os cientistas insistem que é hora de se preparar.

