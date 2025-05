Enquanto esperamos por GTA 6, uma remasterização de outro título da franquia pode estar sendo planejada

Os fãs de Grand Theft Auto já têm a data de lançamento distante de GTA 6 marcada em seus calendários, prevista para maio de 2026. Mas enquanto a espera continua, a Rockstar pode estar preparando algo para nos manter entretidos: nada menos que uma remasterização de GTA 4.

E se os rumores forem verdadeiros, poderemos tê-lo antes do final de 2025.

Niko Bellic retorna… Com gráficos melhorados

De acordo com o conhecido insider Tez2, GTA 4 está em processo de adaptação para plataformas modernas. A informação apareceu nos fóruns do GTA e foi ampliada nas redes sociais.

A Tez2 até menciona que o jogo pode ser lançado no próximo ano, o que seria uma jogada bem lógica para preencher a lacuna antes da chegada do GTA 6.

Como uma pista adicional, muitos notaram que o mod Liberty City Preservation Project foi retirado recentemente, o que alguns interpretam como um sinal de que a Rockstar quer manter o terreno limpo para seu próprio relançamento.

Quais consoles poderão receber essa nova versão?

Ainda não há confirmação oficial, mas especulações apontam PS5, Xbox Series X|S e PC como os principais candidatos. Por enquanto, Switch e Switch 2 não estão na conversa, embora nada esteja descartado.

Além disso, Tez2 mencionou que uma adaptação de Max Payne 3 também está sendo cogitada, possivelmente como outro projeto paralelo. Isso condiz com o fato de que a Remedy e a Rockstar já estão colaborando nos remakes de Max Payne 1 e 2, embora ainda sem data confirmada.

Liberty City: O Retorno Pouco Antes de Vice City

GTA 4 nos levou para Liberty City, a versão de Nova York no estilo GTA, para contar a história do inesquecível Niko Bellic, um imigrante europeu com um passado turbulento e muitos novos inimigos.

A cidade também será importante em GTA 6, já que Lucia, a protagonista, é originária de Liberty City. Então, relançar GTA 4 logo antes do novo título parece, honestamente, uma estratégia muito bem pensada.

A espera é longa, mas não vazia

À medida que o GTA 6 continua seu desenvolvimento em direção à sua data de lançamento — 26 de maio de 2026 no PS5 e Xbox Series X|S — um relançamento do GTA 4 seria o presente perfeito para os fãs.

Isso não só serviria para reviver uma joia do gênero, mas também prepararia o cenário emocional (e nostálgico) para o próximo capítulo.