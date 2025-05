Cinco coisas que você deve saber sobre o novo Galaxy S25 Edge

Após meses de rumores e aparições passageiras em eventos como o Galaxy Unpacked, a Samsung finalmente revelou oficialmente o Galaxy S25 Edge. O mais novo membro da família S25 se junta ao S25, S25 Plus e S25 Ultra, mas com um objetivo claro: ser o mais estiloso e elegante de todos.

Aqui estão cinco coisas que você deve saber antes de decidir se este modelo é ou não adequado para você (literalmente).

1. O design: fino, leve e muito elegante

A primeira coisa que chama a atenção é sua espessura de apenas 5,8 mm, tornando-o o Galaxy S mais fino até hoje. Comparado aos 7,2 mm do S25 padrão ou aos 8,2 mm do Ultra, o Edge parece quase ficção científica.

E com 163 gramas, ele também é um dos mais leves, apesar de sua tela AMOLED de 6,7 polegadas. Resumindo: é grande, mas não parece.

2. Magreza não significa fragilidade

Só porque é fino não significa que seja frágil. O S25 Edge é construído com uma estrutura de titânio e uma parte traseira protegida com Gorilla Glass Ceramic 2, uma versão aprimorada que promete maior resistência a quedas e arranhões.

Ele também tem certificação IP68 contra água e poeira e está disponível em três tons com toque metálico: Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack.

3. A câmera é potente, embora com um pequeno “porém”

A estrela do módulo é uma lente principal de 200 MP, a mesma que o S25 Ultra possui. Ele também inclui uma câmera ultra grande angular de 12 MP e uma câmera selfie de 12 MP. O que você não encontrará é uma lente telefoto dedicada.

Ainda assim, ele se mantém com um zoom óptico de 2x por meio de corte de sensor, gravação em 8K e tudo isso apoiado pelo ProVisual Engine com tecnologia de IA.

4. Desempenho de primeira linha

O Edge não economiza em potência: ele vem com Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy, 12 GB de RAM e todos os recursos de IA da linha Galaxy, como Audio Eraser, Generative Edit e Now Brief.

E sim, ele também promete sete anos de atualizações e segurança do Android, assim como seus irmãos mais velhos.

5. Bateria: suficiente para o dia todo?

Aí vem a pergunta de um milhão de dólares. Com seu design fino, o Edge vem com uma bateria de 3900mAh (semelhante ao S25 padrão), mas precisa alimentar uma tela maior.

A Samsung afirma que ele durará o dia todo, mas isso ainda precisa ser comprovado em testes reais. A boa notícia é que ele inclui carregamento com fio de 25 W, sem fio de 15 W e carregamento rápido reverso de 7,5 W, assim como o resto da série.

Vale a pena?

A partir de US$ 1.099,99 / £ 1.099 / AU$ 1.849, o Galaxy S25 Edge não é barato. Mas se você valoriza design leve, estilo minimalista e uma boa dose de potência, este pode ser o Galaxy para você.