Cientistas preveem como os animais poderão ser daqui a 75 anos se a edição genética sair do controle

Eles desenvolveram pelos de mamute-lanoso em ratos de laboratório. Eles recriaram a composição do extinto lobo gigante e têm muitos outros projetos ambiciosos para implementar no ecossistema da Terra. A edição genética parece ter vindo para ficar, e pode não ser uma notícia tão boa quanto pensamos.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Trazer um animal de volta da extinção é algo que a ciência pode comemorar. Sempre que um membro da cadeia da fauna e da flora desaparece para sempre, o planeta sofre consequências provavelmente irreversíveis.

O problema é que alguns cientistas podem deixar a edição genética sair do controle, com experimentos que não acrescentam nada ao planeta, além da morbidade representada por uma nova espécie.

O professor Krishanu Saha, cientista da Universidade de Wisconsin-Madison, liderará um painel de discussão que abordará tópicos como os limites da engenharia e da ciência.

Saha explica que a ciência precisa ter um órgão regulador para que descobertas científicas como a edição genética não saiam do controle. A que se refere? Ele alerta que não estamos longe de combinar genes animais com humanos, criando espécies racionais, mas com habilidades do reino animal.

“Houve alguns experimentos de prova de conceito em que eles essencialmente cortaram um gene que normalmente levaria à criação de um pâncreas em um rato e então transplantaram células normais de camundongo para o embrião daquele rato”, disse o professor Saha.

ANÚNCIO

“Essa é uma maneira de potencialmente produzir grandes porções, se não um órgão inteiro, de outra espécie”, acrescenta o especialista.

LEIA TAMBÉM:

O grande número de dispositivos Apple que querem desafiar o Android até 2027

Enquanto esperamos por GTA 6, uma remasterização de outro título da franquia pode estar sendo planejada

NASA calcula quanto tempo resta de vida na Terra: o resultado é perturbador

Portanto, essas técnicas podem ser usadas para combinar características de humanos e animais, relata o Daily Mail.

O mesmo veículo, tomando essas afirmações e conjecturas, pediu à IA que desse exemplos de espécies geneticamente editadas, para que pudéssemos ter uma ideia do que poderemos ver no ano 2100, exatamente daqui a 75 anos.

Edição genética segundo a IA

Edição genética segundo a IA

Edição genética segundo a IA