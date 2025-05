Ufotable tomará medidas legais contra o usuário que vazou trailer de Demon Slayer: Infinity Castle

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba está atualmente se preparando para concluir sua história. O arco final do anime, Infinity Castle, se desenrolará em três filmes, que serão lançados nos cinemas do mundo todo. O primeiro sai em 11 de setembro.

Um novo avanço já podia ser sentido no ar. Até o momento, a única coisa que havia sido divulgada era o trailer de anúncio, lançado nos últimos meses de 2024. Por isso, a franquia preparou um relançamento de The Mugen Train nos cinemas japoneses, principalmente para começar a vender o novo filme.

Castelo do Infinito Demon Slayer

Como um brinde exclusivo, os fãs que foram assistir a esse filme antigo tiveram acesso a um trailer inédito de Infinity Castle e, como costuma acontecer, um fã gravou tudo com seu celular e vazou nas redes sociais.

Nas imagens, Mitsuri pode ser vista em uma luta intensa e vários caçadores de demônios viajando pelos vastos territórios de Muzan. A Ufotable, empresa que produz o anime, não está nada feliz com a situação, pois pretendia vender o filme por métodos diferentes no resto dos continentes.

Por isso, eles emitiram um comunicado em seus canais de mídia social anunciando que tomarão medidas legais contra a pessoa que vazou o conteúdo exclusivo.

“Um vídeo gravado secretamente do trailer exclusivo de cinema de “Mugen Castle Arc”, que é exibido no final da exibição principal do relançamento, foi encontrado online”, começa uma das contas oficiais da franquia na rede social X.

“Filmar secretamente em um cinema é crime sob a Lei de Prevenção de Filmagens Secretas (Secret Filming Prevention Act). Além disso, publicar material gravado secretamente no X, YouTube, TikTok, Facebook, etc. é uma violação de direitos autorais”, continua a publicação.

Eles concluem alertando que tais ações podem levar a penas de 10 anos de prisão ou multas de até 10 milhões de ienes (aproximadamente US$ 68.000).

Por respeito aos fãs de Demon Slayer, não compartilharemos o trailer vazado nesta análise. Está nas redes sociais e qualquer um pode encontrá-lo com uma simples busca.

Esse tipo de situação deve ser um alerta para toda a indústria de entretenimento de anime. Eles insistem em continuar lançando cedo no Japão, deixando o resto do mundo por dias, semanas ou até meses depois.

As mídias sociais estão cheias de spoilers impossíveis de impedir. Este vazamento de um simples trailer é apenas uma prova do que sabemos que vai acontecer com o filme. O Arco do Castelo Infinito começa a ser lançado em meados de agosto na Ásia e não chegará ao Brasil antes de meados de setembro.