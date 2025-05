Por que Bill Gates prometeu doar toda a sua riqueza?

Todos nós conhecemos Bill Gates como o gênio por trás da Microsoft, o cara que ajudou a colocar um computador em cada casa... E uma planilha do Excel em cada alma. Mas agora, o bilionário decidiu que já chega de acumular zeros em sua conta bancária e anunciou algo enorme: vai doar quase toda sua fortuna.

E sim, ele fala sério.

“Não quero que meu túmulo diga ‘ele morreu rico’”

Como ele disse à CNN em uma entrevista, Gates tem um objetivo bastante incomum entre os super-ricos: morrer sem um tostão (no bom sentido).

“Muitas coisas serão ditas sobre mim quando eu morrer, mas estou determinado que ‘ele morreu rico’ não será uma delas”, disse ele.

O plano? Doe 99% da sua fortuna até 31 de dezembro de 2045, quando a Fundação Gates planeja fechar suas portas após uma longa carreira salvando o mundo.

E para onde vai todo esse dinheiro?

Nada de iates, ilhas particulares ou castelos com armadilhas de laser. A ideia é usar até US$ 200 bilhões (sim, você leu certo) para melhorar a vida de milhões de pessoas. O dinheiro virá de:

Seu próprio bolso

A dotação da fundação

Investimentos que ainda geram dinheiro

Tudo isso será destinado a projetos relacionados à saúde, educação, igualdade e outras causas globais que fariam mais de um super-herói corar.

De bilionário a… ex-bilionário

Por enquanto, Gates permanece entre as cinco pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US$ 108 bilhões, de acordo com a Bloomberg.

Mas se ele cumprir sua promessa, ele cairá no ranking como um reality show de filantropia.

Claro que isso não é novidade. Ele e Warren Buffett já fundaram o The Giving Pledge, onde os ricos prometem doar suas fortunas. Mas Gates está fazendo sua lição de casa com excelência e sem desculpas.

Um legado que vale mais que dinheiro

Em um mundo onde “ser rico” é quase um objetivo de vida, Gates está provando que ser útil pode ser ainda mais impressionante.

E se tudo correr como planejado, nos lembraremos dele não apenas pelo Windows... mas por dar à sua carteira um selo adequado em nome do bem comum.