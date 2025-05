O que realmente se sabe sobre o GameChat do Switch 2?

O lançamento do Nintendo Switch 2 está a poucos dias de distância, e um dos seus recursos mais comentados (e debatidos) é o GameChat. Além de ser uma novidade para a Nintendo, o console também conta com seu próprio botão dedicado, o misterioso botão C.

Quão importante um recurso pode ser para merecer isso? Bastante, aparentemente. Então, para evitar qualquer confusão quando o console chegar em 5 de junho, aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o GameChat.

GameChat: como um Discord oficial, mas com Mario

O GameChat é um recurso de bate-papo por voz e vídeo integrado ao Switch 2. Ele permite que você converse em grupos de até 12 pessoas enquanto joga um jogo — ou mesmo se vocês não estiverem jogando o mesmo jogo.

De acordo com a Nintendo, a ideia era replicar um ambiente no estilo “sala de estudantes”, onde os jogadores pudessem se reunir, compartilhar telas e conversar, estivessem ou não no mesmo jogo.

E sim, muitos comparam essa experiência com o que o Discord vem fazendo há anos, mas a diferença é que o GameChat vem integrado. A Nintendo afirma que está trabalhando nisso desde 2020.

O famoso botão C: por que ele é tão especial?

Um dos detalhes que mais chamam a atenção é o botão C, um botão físico no Joy-Con direito que serve exclusivamente para ativar o GameChat. A Nintendo não queria forçar ninguém a pausar o jogo, voltar ao menu e iniciar o aplicativo.

Então, em uma atitude de última hora, os designers pediram à equipe de hardware para incluí-lo pouco antes dos moldes finais serem feitos.

Resultado? Um botão rápido para abrir uma sala de bate-papo sem perder o fluxo do jogo.

Microfone embutido, câmeras USB-C e até uma planta piranha com olhos

O Switch 2 vem com um microfone integrado que usa cancelamento de ruído, então, teoricamente, você pode ter uma conversa clara mesmo se alguém estiver fazendo uma vitamina na cozinha.

Você também poderá conectar uma câmera USB-C para chamadas de vídeo, incluindo uma câmera oficial da Nintendo e uma alternativa bastante incomum com tema de Piranha Plant.

Alguns jogos como Mario Kart World e Super Mario Party Jamboree já incorporam o GameChat, mostrando na tela o que seus amigos estão fazendo e até mesmo seus rostos ao lado de seus personagens. Como ter uma chamada de vídeo... com conchas azuis voando ao fundo.

Livre? Sim… mas não por muito tempo

O GameChat será gratuito para começar quando o console for lançado em junho. No entanto, a partir de 1º de abril de 2026, ele se tornará parte da assinatura do Nintendo Switch Online (NSO).

Quem não tem assinatura ainda pode apertar o botão C, mas apenas para ver uma tela amigável convidando-o a pagar.

Alguns especulam que a Nintendo poderia aumentar o preço do NSO até lá, mas, por enquanto, isso continua sendo uma questão em aberto.

Qualidade do vídeo: funcional, mas não espetacular

Durante o último Nintendo Direct, o GameChat foi exibido, e vários notaram que a qualidade do vídeo não era seu ponto forte. A taxa de quadros era… modesta.

A Nintendo explicou que isso foi intencional: eles preferem que o chat consuma o mínimo possível de recursos do sistema para que o desempenho do jogo não seja afetado.

Ou como disse o diretor de hardware do Switch 2, Takuhiro Dohta: “Queremos que o GameChat esteja lá… sem atrapalhar.”

Segurança: controles, autorizações e cuidados redobrados com menores

A Nintendo deixou claro que o GameChat incluirá medidas de segurança desde o início. Para começar, você não poderá conversar com todos os seus amigos automaticamente: você terá que selecionar quem pode convidar ou ver você.

Se você entrar em uma sala, verá quem está nela com antecedência, evitando surpresas desagradáveis.

Crianças menores de 16 anos precisarão da aprovação dos pais para usar o GameChat, seja por voz ou vídeo. No caso de vídeo, cada tentativa de chamada exigirá autorização individual do aplicativo de controle parental.

Além disso, a câmera oficial do Switch 2 tem um obturador de privacidade físico que fecha quando não está em uso. Um detalhe que muitos irão apreciar.

E privacidade? A Nintendo leva seu tempo

A Nintendo pode gravar conversas de voz ou vídeo, mas somente se houver uma reclamação. No dia a dia, os dados são armazenados localmente no console, não em servidores.

A empresa afirma priorizar o conforto e a segurança, mantendo o espírito amigável (e controlado) de sua comunidade.