IA, controle de rádio e o tão esperado tema claro: tudo o que vem na nova versão do Android Auto

A gigante de Mountain View está dando os retoques finais no Google I/O, que acontecerá em sua sede em 20 de maio. O Android Auto parece pronto para ser um grande participante, com uma nova atualização que supostamente integrará inteligência artificial.

O pessoal do 9TO5Google obteve acesso ao que será a próxima atualização do Android Auto, após o lançamento da versão 14.3. Uma das grandes mudanças é que o Google Assistente não existiria mais e seria substituído pelo Gemini, a IA da gigante de Mountain View.

Inteligência artificial no Android Auto

Com os sistemas de IA dominando todas as plataformas digitais, era natural que isso logo chegasse ao Android Auto. O Gemini substituiria o Google Assistente como aquele companheiro de viagem que informa o que está por vir e quais lugares estão próximos.

IA Gemini - Android Auto

O Android Auto finalmente adicionará controles para mídia local, como rádio FM e AM, permitindo que você encontre estações próximas de forma multimídia.

Controle de mídias - Android Auto

Reportagens da mídia internacional revelaram que o Android Auto terá um tema claro, que coexistirá com o já conhecido tema escuro. O Google agora permitirá que os usuários escolham entre diferentes modos.

Tema Claro - Android Auto

O controle climático é outro novo recurso do aplicativo. A ideia é que o sistema operacional seja compatível com os indicadores do painel do carro, que até o lançamento desta atualização funcionavam separadamente. A ideia é integrá-los para que tudo fique na tela do aplicativo do Google.

Controle de climatização - Android Auto

As demais melhorias do Google Android Auto estão relacionadas à funcionalidade do serviço: alertas de mapa otimizados e novos aplicativos de chamadas, para que os usuários tenham um catálogo mais amplo do serviço.