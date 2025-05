Galáxia encontrada com dois buracos negros: um deles está devorando tudo em seu caminho

O Telescópio Espacial Hubble e outros observatórios afiliados à NASA descobriram uma estranha anomalia no universo. Existe uma galáxia com dois buracos negros, mas o curioso é que um deles não está localizado no centro do aglomerado estelar.

A astronomia em geral teoriza que galáxias com dois buracos negros são mais comuns do que se pensava anteriormente. No entanto, o estranho neste caso é que os dois fenômenos estão tão distantes, o que enfraquece qualquer hipótese proposta anteriormente.

A NASA chama esse buraco negro de “errante” e o apelida de “Tubarão Espacial” porque ele devora tudo em seu caminho. Ferramentas de exploração espacial detectaram isso depois que um aumento no brilho elevou as medições normais. O que aconteceu foi que naquele momento ele comeu uma estrela e a explosão produziu altos níveis de radiação e raios gama.

A galáxia hospedeira tem seu buraco negro convencional, cuja massa estimada é 100 milhões de vezes a massa do Sol. O errante está a 2.600 anos-luz de distância da estrela central e é um milhão de vezes mais massivo que nossa estrela central.

Esta ilustração de seis painéis de um evento de interrupção de maré ao redor de um buraco negro supermassivo mostra a colisão com uma estrela seguida por uma explosão detectada em observações de raios X e luz visível do Telescópio Hubble NASA, ESA, STSCI, RALF CRAWFORD (STSCI) (NASA, ESA, STSCI, RALF CRAWFORD /Europa Press)

O buraco negro errante

O nome científico deste buraco negro é AT2024tvd e ele está localizado a 600 milhões de anos-luz da Terra.

“O AT2024tvd é o primeiro buraco negro descentrado capturado por meio de levantamentos ópticos do céu, e isso levanta a possibilidade de descobrir essa população elusiva de buracos negros errantes por meio de futuros levantamentos do céu. Atualmente, os teóricos não têm dado muita atenção a buracos negros descentrados. Acredito que essa descoberta motivará os cientistas a buscar mais exemplos desse tipo de evento”, disse Yuhan Yao, principal autor do estudo da Universidade da Califórnia, Berkeley, de acordo com uma publicação no blog da NASA.

Além do Hubble, essa descoberta foi registrada por outros instrumentos, como o Observatório de Raios X Chandra da NASA e o telescópio Very Large Array do NRAO.