Arqueólogos australianos descobrem o alto nível de inteligência dos neandertais há 400.000 anos

Nós herdamos a inteligência dos neandertais. Isso é confirmado por um estudo realizado por arqueólogos australianos, que analisaram restos lascados com idade entre 200.000 e 400.000 anos.

O Homo sapiens é frequentemente considerado a espécie humana mais inteligente. No entanto, essa descoberta, baseada na análise de descobertas antigas, revela que os neandertais tinham um alto nível de controle cognitivo sobre suas ações cotidianas.

O que são fichas? Você deve estar se perguntando. Eles nada mais são do que pedaços de pedra que tinham múltiplos usos para os neandertais. Dessas pedras eles faziam facas, martelos e diversas ferramentas para uso no dia a dia.

As lascas também eram usadas como bancadas, sobre as quais eram construídas as ferramentas citadas. Esses objetos foram encontrados nas últimas décadas por arqueólogos que exploravam como era a vida dos neandertais.

Desde as primeiras descobertas, a ciência geralmente teoriza que eles foram cortados aleatoriamente, por um neandertal que os retirou dos nódulos.

O estudo australiano, da Universidade de Wollongong, descobriu que esse não é o caso. Dado o formato dos flocos, o ângulo de impacto e o local exato onde foram atingidos, pode-se dizer que foi pensado estrategicamente por um artesão que entendia de rochas.

A National Geographic, especialista nessas questões, observa que isso confirma que nada foi aleatório durante o tempo em que os neandertais habitaram a Terra. Com suas limitações, sujeitos ao mesmo processo de evolução, eles eram uma raça tão inteligente quanto a nossa.

“Esses resultados demonstram que o ângulo de impacto exerce uma influência sistemática e previsível tanto na morfologia quanto na trajetória de fratura dos flocos de Levallois”, disseram os autores do estudo em um relatório publicado na Archaeological and Anthropological Sciences.