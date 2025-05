Akira Toriyama revelou qual é a transformação mais forte em Dragon Ball Super: nem Vegeta nem Goku

O universo de Dragon Ball é cheio de transformações que enchem milhões de fãs do mangá e do anime de emoção. Apontar um como o mais poderoso sempre foi assunto de debate, mesmo quando Akira Toriyama escolheu um guerreiro em detrimento de outro.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Antes de sua morte, Akira Toriyama participou de duas grandes produções. Um deles foi o recente anime Dragon Ball Daima e outro foram os arcos do mangá Dragon Ball Super, de onde também surgiu o filme Super HERO.

Bem nessa parte da história, dois eventos inusitados acontecem nas aventuras de Dragon Ball: o confronto com um vilão, sem a presença de Goku ou Vegeta.

Neste arco (ou filme) reaparecem personagens da Patrulha Vermelha, que recriam Cell Max, uma versão melhorada do bio-androide de Dragon Ball Z que já está em seu modo perfeito, sem a necessidade de absorver outros androides.

Cell Max. Dragon Ball Super: Super HERO

Cell Max é derrotado por Gohan no Modo Fera e Piccolo Laranja

A batalha contra Cell Max foi brutal e foi possível graças a Gohan, que agora alcançou o modo besta, e Piccolo, com sua nova transformação chamada Laranja.

Para Akira Toriyama, sem desmerecer Goku com Instinto Superior, Vegeta com Ego Superior ou o próprio Gohan com sua nova forma, o de Piccolo é o mais forte, em termos de aumento de poder.

ANÚNCIO

Orange Piccolo

O mangaká japonês disse antes de morrer que Piccolo foi quem mais avançou em seu aumento de força, porque ele estava muito atrás do resto dos Saiyajins, e agora ele praticamente os alcançou.

“Talvez eu devesse ter exagerado mais, mas eu pessoalmente adoro que ele tenha ganhado um poder que rivaliza com Goku e os outros. O nome Piccolo Laranja é típico dele, já que ele não tem muito bom gosto para nomes”, disse Akira Toriyama sobre o Namekuseijin, de acordo com Vandal.

Piccolo e sua ascensão em Dragon Ball Super

Todo mundo conhece a história da transformação. Piccolo alcança esse poder depois de pedir a Shenlong que lhe permita acessar todo o poder que ele ainda tem escondido.

O dragão das esferas obedece e Piccolo faz o resto: ele expele uma quantidade impressionante de poder e, com seu ki controlado, ele se transforma em um lutador muito mais formidável do que já era.

A cor laranja é porque Piccolo agora tem ki divino, que ele pode acessar graças a Shenlong, que tem tons alaranjados em seu corpo e esferas. Então é por isso que a pele de um Namekuseijin fica assim quando ele se transforma.

LEIA TAMBÉM:

Cuidado, o Nintendo Switch 2 pode gravar seus bate-papos de áudio e vídeo

Nem todos os cabos Ethernet são iguais: conheça os tipos que existem

Os animes que não souberam terminar quando deveria: ficaram muito longos

O sensei também diz que, como não havia cabelo, como no caso dos Saiyajins, não havia como mudar a cor. Então é por isso que foi para a pele.