Revelada a única crítica de Akira Toriyama à Toei Animation pelo anime Dragon Ball

O mangá Dragon Ball foi lançado em 1984 e fez tanto sucesso que dois anos depois as histórias de Akira Toriyama foram adaptadas para anime. A Toei Animation foi a empresa que produziu a série de televisão, o que transformou esta obra em uma das maiores do Japão e do mundo inteiro.

Quem leu o mangá pode atestar uma coisa: ele é muito mais direto, pois no anime tem muito filler, tanto nos primeiros arcos quanto em Z.

Isso não foi um problema para Akira Toriyama, já que ele supervisionou esses fillers até o arco final de Dragon Ball Z, enquanto ele e sua equipe escreviam novos episódios do mangá.

O mangaká japonês gostou de quase tudo que a Toei Animation fez com os primeiros arcos de Dragon Ball, exceto por uma coisa.

De acordo com uma entrevista antiga, citada pelo pessoal do Fandom Wire, Akira Toriyama não gostou que o anime não fosse abordado como um conto de fadas, porque ele deu esse tom no mangá.

Akira Toriyama - Dragon Ball

O sucesso de Dragon Ball está nesses detalhes

De acordo com a mídia mencionada, o mangaká expressou suas preocupações à Toei Animation, e eles tomaram medidas sobre o assunto. Eles introduziram personagens de fantasia para tornar a ficção muito mais rica.

“No começo, não disse nada específico. Não sou de falar muito sobre essas coisas, mas depois de assistir ao vivo, senti que Dragon Ball deveria ser mais como um conto de fadas, então mencionei essa parte. Basicamente, deixo as coisas para a Toei e só digo algo breve quando absolutamente necessário”, expressou Akira Toriyama em uma entrevista antiga.

Esses ajustes são a prova de que Akira Toriyama estava envolvido em cada detalhe de sua maior obra. É nesse tipo de coisa que se entende o sucesso de Dragon Ball.