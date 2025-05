Você vende itens on-line?: saiba mais sobre golpes que podem te atingir

Embora alguns dos golpes enfrentados por comerciantes e consumidores sejam semelhantes, de acordo com o Cisco Talos, unidade de inteligência de segurança cibernética da Cisco, algumas ações têm como alvo apenas vendedores, sendo usadas em mídias sociais, sites e mercados.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Nesse sentido, o Cisco Talos alerta sobre os métodos mais comuns e como se proteger deles.

Abaixo apresentamos os seis mais comuns para que você possa tomar medidas para proteger seu negócio.

Celular ciber segurança - imagem de Grok

Seis golpes contra o comércio eletrônico

1.- Mensagem direta: Os golpistas geralmente enviam mensagens fingindo estar interessados ​​no produto do vendedor, mas, em vez disso, tentam persuadi-lo a fornecer informações pessoais, como detalhes da sua conta bancária ou cartão de crédito.

Nesse caso, é recomendável que você nunca divulgue informações confidenciais por mensagem direta e reserve um tempo para validar a origem da mensagem e denunciar qualquer usuário suspeito de atividade fraudulenta.

Foto: Freepik (rawpixel.com)

2.- Conta comprometida: se um golpista obtiver as informações de login de um vendedor por meio de phishing ou roubo de dados, ele poderá se passar por ele para manipular listagens, envios, modificar configurações de pagamento automático e se comunicar com compradores atuais e anteriores.

ANÚNCIO

Eles também podem obter informações financeiras, como dados bancários ou de cartão de crédito, que podem ser usadas para roubar dinheiro do vendedor.

É essencial que as contas sejam protegidas com autenticação multifator (MFA) sempre que a plataforma oferecer suporte a ela. Isso fornecerá uma camada aprimorada de segurança caso as credenciais da conta sejam comprometidas, pois um fator de autenticação adicional será necessário para acessar a conta.

3.- Golpe de verificação de conta de pagamento: Às vezes, os golpistas se passam por atendimento ao cliente e entram em contato com os vendedores alegando que há um problema ou que a verificação da conta é necessária para garantir que o pagamento seja recebido.

Eles então pedem que você clique em um link para completar as informações solicitadas; no entanto, o site está, na verdade, sob o controle do invasor e pode ser usado para roubar informações pessoais e financeiras.

Nesse sentido, recomenda-se cautela e contato com o suporte por outro canal de contato, seja por telefone ou e-mail, utilizando as informações disponibilizadas no site do marketplace.

Cartão de crédito Foto: Freepik

4.- Transações fora da plataforma: Os golpistas também costumam usar pretextos para tentar convencer os comerciantes a concluir a transação fora da plataforma onde o item foi originalmente listado, eliminando assim as proteções do vendedor contra atividades fraudulentas do comprador.

Em muitos casos, os golpistas usam pressão adicional, como urgência ou capturas de tela manipuladas mostrando tentativas de transação com falha, para persuadir os vendedores a realizar transações usando meios alternativos, como transferências bancárias ou plataformas de transferência de dinheiro, onde as proteções ao vendedor são limitadas e, em caso de fraude, a maioria das opções de recuperação não estão mais disponíveis.

Cartão de crédito Foto: Freepik

O uso de serviços ou plataformas de terceiros deve ser evitado ao realizar transações comerciais em mercados online. Aproveite as proteções oferecidas pela plataforma e evite tomar atitudes que possam prejudicá-los. Compradores sérios estão dispostos a seguir os processos e cronogramas estabelecidos pelos mercados. Os vendedores devem evitar se sentir pressionados ou preocupados em perder uma venda e insistir que a transação seja conduzida de acordo com as políticas da plataforma de mercado online.

5.- Alterações nos detalhes de envio: como os itens anteriores e atuais de um vendedor são facilmente acessíveis em seu perfil, é fácil para os invasores aproveitarem as informações contidas nesses itens, incluindo fotos, para direcionar seus ataques.

Pacotes na entrada (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) AP (Matt Slocum/AP)

Desconfie de mensagens de pessoas que dizem ser alguém que comprou um item vendido recentemente e pedem ao vendedor para alterar as informações de envio. Elas esperam chegar a tempo para que o item seja enviado ao golpista em vez do comprador legítimo.

Se um comprador solicitar uma alteração no endereço de entrega, sugira que ele altere o endereço por meio do marketplace e entre em contato com o suporte ao cliente para facilitar a alteração. Isso ajuda a garantir que o vendedor não se desvie do pedido feito e não perca as proteções que a plataforma oferece.

6.- Uso de opções de pagamento pessoa a pessoa: As mídias sociais se tornaram muito populares para promover a venda de itens usados.

Essas transações geralmente são feitas por meio de aplicativos de transferência de dinheiro, como o PayPal – em sua opção de pagamento para familiares e amigos – entre outros; No entanto, enviar ou receber dinheiro com essa opção habilitada geralmente anula muitos dos mecanismos usados ​​para proteger os vendedores de estornos e outras atividades fraudulentas.

Semana-Santa-dejó-a-40%-de-mexicanos-con-deudas-de-hasta-6-meses ¡Se vale llorar! El abuso en los pagos con tarjetas de crédito se convirtió en la fuente principal de las deudas de Semana Santa. (Freepik)

LEIA TAMBÉM:

Penhascos Cósmicos: o impressionante espetáculo estelar capturado pelo Telescópio Espacial James Webb

Arqueólogos descobrem que um culto religioso aterrorizante é a origem da domesticação dos gatos

Criado um robô capaz de “sentir o toque”, assim como as pessoas

Embora as mídias sociais sejam um bom canal para promover a venda de produtos ou serviços, você deve sempre garantir que a transação seja realizada usando uma plataforma específica que ofereça proteção aos vendedores e compradores.

Você conhecia essas modalidades? Tome nota!