Vantagens de ter IA na sua máquina de lavar: economia a longo prazo

Talvez você ainda não tenha milhões para comprar um robô humanoide para cuidar da sua casa. Mas um primeiro passo para tornar sua casa ainda mais inteligente pode ser atualizar seus eletrodomésticos e eletrodomésticos para aqueles conectados à internet e alimentados por Inteligência Artificial. Hoje vamos nos concentrar em uma tarefa cotidiana: lavar roupa.

Você deve estar se perguntando: quais são as vantagens de ter IA em uma máquina de lavar? Bem, há muitos. Começando pela eficiência, algo que beneficiará seu bolso a médio e longo prazo. Porque uma lavagem mais eficiente evita que você tenha que lavar uma segunda vez e otimiza recursos. E isso é algo muito importante de analisar antes de fazer um investimento.

Antes que a Inteligência Artificial fosse amplamente e popularmente analisada, já havia marcas atuando no campo de casas inteligentes e IoT (Internet das Coisas), como a Samsung Electronics. Obviamente, nesta nova etapa, eles têm muito a oferecer.

Eles anunciaram recentemente sua nova lavadora e secadora Bespoke AI Lite, um eletrodoméstico multifuncional que combina design, eficiência e tecnologia inteligente para revolucionar a experiência de lavar roupa em casa. Isso melhora a eficiência energética e o consumo de água sem sacrificar o desempenho, ao mesmo tempo que prolonga a vida útil das suas roupas. E isso graças à IA. Vamos analisar as vantagens.

Como a IA se torna uma aliada na lavagem das roupas?

A lavadora e secadora Bespoke AI Lite conta com funções de inteligência artificial (AI Wash & Dry) que analisam automaticamente o peso da carga e os níveis de sujeira, ajustando os ciclos para lavagem e secagem ideais. Além disso, com sua tecnologia Super Speed, é possível concluir o processo de lavagem e secagem em menos tempo, mantendo a qualidade e o cuidado das suas peças.

Vale destacar também que seu processo consegue secar roupas de forma rápida, suave e eficiente em baixas temperaturas. A tecnologia de secagem por bomba de calor reduz o tempo do ciclo de secagem em até 50% e o consumo de energia em até 70%.

“As casas modernas buscam mais do que apenas funcionalidade: elas querem otimizar espaço, reduzir o consumo de recursos e manter o orçamento sem abrir mão do conforto. É tecnologia projetada para uma vida melhor”, disse Carmen Bianco, Gerente de Marketing de Eletrodomésticos da Samsung Chile.

A lavadora e secadora Bespoke AI Lite também conta com AI Bubble, tecnologia exclusiva da Samsung que dissolve o detergente e cria uma espuma que penetra nos tecidos, enquanto o sistema Speed ​​Spray remove sujeira e resíduos de detergente, gerando uma limpeza profunda sem danificar seus tecidos.

Quanto custa uma máquina de lavar com IA?

Claramente não é uma tecnologia barata. No caso específico deste modelo, estamos falando de US$ 2.000, mas é importante destacar que ele se destaca pela enorme capacidade de lavagem e secagem de até 25 kg/15 kg, ideal para lares que buscam praticidade sem abrir mão do desempenho. O melhor: lava e seca em 98 minutos, com carga completa.

Se você tem uma necessidade de lavanderia familiar que inclui essas cargas, ter uma máquina de lavar que permite usar processos de forma mais eficiente e economiza água, eletricidade e detergente certamente pode ser um bom investimento. IA a serviço do seu dia a dia e do seu bolso.