The Last of Us: do console ao fenômeno da cultura pop

The Last of Us

Asad Qizilbash, vice-presidente sênior de publicação e chefe da PlayStation Productions, conversou com Neil Druckman, chefe de estúdio e diretor de criação da Naughty Dog, sobre a jornada de The Last of Us para se tornar o sucesso que é hoje.

Uma saga renomada na indústria dos videogames e, ao mesmo tempo, uma adaptação para a televisão protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey. Um esforço que exige múltiplas perspectivas, criatividade e a visão perspicaz de Craig Mazin.

The last of us adapta o segundo jogo A adaptação poderá ser estendida à várias temporadas

A primeira temporada e o início do sucesso na TV

De acordo com Neil, “A primeira temporada adaptou o primeiro jogo inteiro. Então, não escondemos nada nem fizemos grandes ajustes na forma como ele seria apresentado, porque sabíamos que, ao final da temporada, eles teriam a história completa. Na segunda temporada, sabíamos que eles teriam uma grande parte da história, mas não a história completa.”

Sobre o papel de Craig Mazin, Druckman observou que “o melhor de colaborar com Craig, que ficou claro desde o primeiro encontro, é o quanto ele ama esses jogos, esses personagens, esses relacionamentos”.

Evento FYC em Los Angeles para a série original de HBO "The Last Of Us" (Foto de Jon Kopaloff/Getty Images) (Jon Kopaloff/Getty Images)

A abordagem exploratória trazida pelo célebre diretor e roteirista ficou evidente desde o momento em que se conheceram, como observou o diretor de criação da Naughty Dog. Muitas vezes, nossas primeiras conversas sobre a adaptação giram em torno da sua experiência ao interpretá-la, do que te impactou. Sobre o que você estava interessado em aprender mais?

O impacto de The Last of Us na indústria do entretenimento

Não há como negar que The Last of Us se tornou um fenômeno global. Quanto à recepção da série entre os fãs, tanto jogadores quanto espectadores, “...A história tinha uma profundidade e um peso que acho que nunca havíamos experimentado antes”, disse Qizilbash.

Sobre esse assunto, o executivo do PlayStation Studios enfatizou a Neil que a adaptação da série era uma aposta do tipo tudo ou nada. “Acho que você fez algumas coisas que, de certa forma, contradiziam as convenções; assumiu alguns riscos narrativos e trouxe nuances emocionais. Você também não se esquivou de temas muito complexos.”

TLOU

Quebrar o convencional e correr riscos traz recompensas, neste caso, foi enriquecer a narrativa em torno da saga. Foi assim que Asad disse a Druckman: “Acho que tudo isso deu à história um peso e uma profundidade que não creio que tenhamos experimentado... mas, no fundo, é sobre amor, sobre perda, sobre sobrevivência.”

São esses temas quase humanos que todos apreciam. E também o mundo — quer dizer, o mundo que todos construíram — é duro, é brutal. Mas há momentos de esperança, amor, conexão e humanidade... essa dualidade foi algo que realmente se destacou.