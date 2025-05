Dicas para tirar o melhor retrato com sua câmera: fotografar a mãe em seu dia especial pode ser um ótimo presente

O Dia das Mães é uma oportunidade única de celebrar a mulher que esteve com cada criança, e que melhor maneira de homenageá-la do que imortalizar sua essência com retratos cheios de emoção, naturalidade e carinho.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A tecnologia vem ao resgate, pois você precisará saber dominar uma boa câmera e conseguirá obter ótimos resultados.

Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras e, quando se trata de mães, cada fotografia pode se tornar um testemunho do amor, da força e da ternura com que elas acompanham seus entes queridos.

Dia das Mães Celebrem juntas este 10 de maio (Freepik)

Perguntamos a especialistas

A Canon é, sem dúvida, líder mundial em tecnologia de imagem e impressão digital. Suas câmeras se destacam mundialmente como equipamentos profissionais, embora também tenham linhas para quem quer começar no apaixonante mundo da fotografia.

Por isso, pedimos à equipe de profissionais deles que compartilhassem algumas dicas para tirar fotos que se tornarão tesouros para a vida toda:

1. Crie um ambiente confortável: As melhores fotos são tiradas quando a mãe está relaxada, então escolha um lugar onde ela se sinta confortável, como seu canto favorito da casa, o pátio ou até mesmo a cozinha, enquanto ela prepara sua receita favorita.

ANÚNCIO

Mães (Unsplash)

2. A luz natural é sua melhor aliada: O ideal é procurar uma luz suave, como a luz da manhã ou da tarde, ou colocar a mãe em frente a uma janela ou ao ar livre, sem luz direta, para evitar sombras fortes em seu rosto.

3. Concentre-se nos olhos: os olhos são a alma do retrato, então certifique-se de que eles estejam em foco, pois eles transmitem emoções, histórias e conexão.

4. Não procure a pose perfeita: Muitas vezes, os melhores retratos acontecem entre as tomadas: uma risada espontânea, um olhar amoroso, um gesto que é tão “dela”. Capturar esses momentos fará a diferença.

Mães (Freepik)

5. Experimente enquadramentos diferentes: desde closes que destacam as expressões até retratos mais abertos que mostram os arredores, brincar com a composição adicionará variedade à sua série de fotos.

6. Cuide do fundo: evite fundos que distraiam. Um fundo limpo ou com elementos significativos ajuda a manter o foco na mãe.

Alguns equipamentos recomendados

Obviamente, como especialistas em tecnologia, queremos aprender um pouco mais sobre os últimos gadgets. Talvez eles possam ser um ótimo presente para a mamãe: uma maneira de dizer “obrigado” e abrir as portas para novas formas de expressão.

Canon EOS R50: Ideal para mães criativas que adoram capturar tudo, desde receitas até viagens. É uma câmera sem espelho leve, intuitiva e de qualidade profissional. Seu foco automático inteligente e gravação 4K também o tornam perfeito para vídeos.

EOS R50

Canon EOS R100: Uma ótima alternativa para mães, especialmente se você procura uma câmera leve, fácil de usar e com resultados de alta qualidade, sem o preço ou a complexidade de modelos mais avançados. É uma câmera sem espelho que combina qualidade de imagem e portabilidade. Com um sensor de 24,1 megapixels e foco automático rápido, é perfeito para capturar momentos espontâneos. Seu design leve o torna confortável para transportar para qualquer lugar, ideal para mães ativas.

EOS R100

LEIA TAMBÉM:

Starlink pode ser a grande vencedora nas negociações tarifárias dos EUA com o mundo

Vantagens de ter IA na sua máquina de lavar: economia a longo prazo

Você vende itens on-line?: saiba mais sobre golpes que podem te atingir

Canon EOS R10: Para mães apaixonadas por fotografia ou que já têm alguma experiência, a EOS R10 é uma câmera versátil e potente. Ele tem desempenho superior de foco automático, disparo contínuo de até 23 fps, gravação em 4K e controles avançados para total liberdade de experimentação. Ideal para quem quer levar sua criatividade para o próximo nível.