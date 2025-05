Penhascos Cósmicos: o impressionante espetáculo estelar capturado pelo Telescópio Espacial James Webb

O Telescópio Espacial James Webb chegou para mudar completamente a maneira como entendemos o Universo. Este observatório espacial, que envolve cinco agências espaciais e mais de 10 organizações privadas, foi lançado em 2021 e desde então nos mostrou imagens sem precedentes das profundezas do cosmos.

Os Penhascos Cósmicos são um dos fenômenos que primeiro apareceram sob as lentes do observatório espacial. Imagens capturadas em 2022 foram analisadas e recriadas em modelos 3D para demonstrar como um dos maiores complexos de nebulosas é responsável pela formação de novas estrelas no Universo.

Esta região do Universo é composta por uma parte da nebulosa Gum 31, que contém um jovem aglomerado estelar chamado NGC 3324. Tanto Gum 31 quanto NGC 3324 fazem parte de uma vasta região de formação estelar conhecida como Complexo da Nebulosa Carina, explica a NASA em seu blog oficial.

A agência espacial dos EUA explica que os Penhascos Cósmicos apresentam fios de gás quente e ionizado e poeira que emanam da nebulosa sob um ataque implacável de radiação ultravioleta.

Esse fenômeno está relacionado à formação de novas estrelas no Universo

Observadores com olhos de águia também poderão avistar arcos e listras amarelas particularmente brilhantes que representam erupções de estrelas jovens, ainda em formação, incrustadas nos Penhascos Cósmicos.

A última parte da sequência de visualização passa rapidamente por um jato protoestelar proeminente no canto superior direito da imagem.

“Dar vida a essa incrível imagem de Webb ajuda o público a entender a estrutura tridimensional inerente à imagem 2D e a desenvolver um modelo mental melhor do universo”, disse Frank Summers, cientista sênior de visualização e líder do projeto AstroViz, que estuda de perto cada característica dos Penhascos Cósmicos.