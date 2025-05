Os animes que não souberam terminar quando deveria: ficaram muito longos

Todos nós temos aquele anime que amamos… até que continuamos assistindo por pura inércia. Faz parte do charme (e às vezes do castigo) das séries longas: elas começam como a melhor coisa que você viu em anos e terminam com arcos que parecem escritos por uma IA com insônia.

Em seguida, Somos Kudasai relembra aqueles animes que passaram do clímax e nos deixaram com a sensação de: “Isso poderia ter terminado antes”.

1. Naruto Shippuuden

O ninja mais amado de todos os tempos viveu mil vidas na tela... e muitas mais em episódios de preenchimento. Embora sua história central seja emocionalmente poderosa, arcos como “os sonhos dos personagens coadjuvantes” ou “a missão do ramen” esgotaram até os espectadores mais fiéis.

A grande batalha final? Épico. Como chegar lá? Eterno.

2. Bleach

Ichigo tinha tudo: uma katana bacana, um design incrível e inimigos assustadores. Mas depois do arco da Soul Society, a série começou a se esticar como chiclete.

O famoso “Bounty Arch” é quase um teste de paciência para muitos fãs. Bleach estava brilhando... até que tentou continuar brilhando sem combustível.

3. Fairy Tail

Começou como uma celebração de aventura e magia, mas quando “o poder da amizade” se tornou a solução para absolutamente tudo (até mesmo lutas contra deuses!), muitos começaram a desistir.

O grupo tinha uma inspiração, mas repetir a fórmula capítulo após capítulo acabou extinguindo-a.

4. Dragon Ball Super

Sim, nós amamos Goku, Vegeta e qualquer coisa com cheiro de Saiyajin… mas não precisamos de uma nova transformação a cada temporada.

Super trouxe momentos épicos como o Torneio do Poder, mas também pareceu reviver tramas com menos peso narrativo que seus antecessores. Às vezes, menos é mais. E mais cabelo nem sempre é melhor.

5. Pokémon

Cinzas. Pikachu. A mesma mochila. A mesma promessa. A mesma despedida. Por mais de mil episódios, Ash permaneceu eternamente jovem, competindo em ligas e esquecendo tudo o que havia aprendido toda vez que começava uma nova região.

Embora ele finalmente tenha alcançado seu objetivo, muitos fãs já haviam derrubado a Pokebola há algum tempo.

Quando um anime deve terminar?

Não é uma questão de episódios, mas de propósito. Se uma história já transmitiu sua mensagem, forçar novas temporadas só enfraquece o que foi conquistado. Terminar no momento certo é uma forma de respeitar o público… e o próprio legado da série.

E você? Que outro anime você acha que foi longe demais e não conseguiu dizer “chega”? Ou você argumenta que nunca é o suficiente quando se trata de seus personagens favoritos?