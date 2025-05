Cuidado, o Nintendo Switch 2 pode gravar seus bate-papos de áudio e vídeo

Vivemos cercados de microfones e câmeras. Entre chamadas de vídeo, jogos online e assistentes virtuais, é comum que nossa voz (e às vezes nosso rosto) acabe gravada em um servidor. O que antes parecia exclusivo de filmes futuristas agora faz parte do cotidiano dos jogadores.

E o Nintendo Switch 2 não pretende ficar para trás.

GameChat: o novo empreendimento social (e vigilante) da Nintendo

Uma das mudanças mais marcantes no próximo Switch 2 é a integração completa de bate-papos de áudio e vídeo graças a um recurso chamado GameChat.

Parece ótimo para quem gosta de jogos em grupo ou streaming com amigos, mas vem com alguns detalhes que muitos não esperavam: a Nintendo poderá gravar suas conversas.

De acordo com uma atualização recente de sua política de privacidade, a Nintendo afirma que pode “coletar, monitorar e gravar áudio e vídeo de suas sessões de bate-papo com outros jogadores”.

O motivo oficial? Garanta um ambiente seguro e aplique suas políticas de uso. Esse consentimento estaria incluído nos termos típicos que se aceita sem ler muito... até que surja a controvérsia.

A Nintendo não está sozinha: isso já está acontecendo no PlayStation e no Xbox

Antes de começar, vale esclarecer que a Nintendo não está sozinha. A Microsoft também grava certos bate-papos do Xbox, em parte para melhorar seu sistema de relatórios de voz.

A Sony faz o mesmo com algumas sessões do PlayStation, tudo em nome da segurança. Nesse sentido, a Nintendo está simplesmente se alinhando com o que já é padrão na indústria.

As plataformas de jogos modernas não apenas conectam pessoas, mas também geram toneladas de dados. E isso levou as empresas a desenvolver ferramentas avançadas para analisar esses dados, identificar comportamentos suspeitos e agir rapidamente.

De fato, já existem empresas especializadas exclusivamente em moderar e monitorar esse tipo de interação.

O que a Nintendo fará com esses dados? Ainda não está claro

Por enquanto, a Nintendo não especificou quais sistemas usará para gravar ou analisar os chats. Também não se sabe se haverá moderação de IA em tempo real, revisões manuais ou alguma combinação de ambos.

Entramos em contato com a empresa para obter mais informações e atualizaremos esta notícia assim que tivermos novidades.

Enquanto isso, se você estiver interessado em saber tudo sobre o GameChat ou quiser encomendar seu Switch 2 antes do lançamento em 5 de junho, fique ligado. Porque uma coisa é clara: a maneira como nos comunicamos nos videogames está mudando... e não é mais tão privado quanto antes.