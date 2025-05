Trump Tower, que está sendo construída em Dubai, quebrará recorde na história dos arranha-céus

A Trump Tower 9 já está em desenvolvimento. O arranha-céu está sendo construído em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e a previsão é de que seja concluído em dezembro de 2031. Quando concluído, esse mega feito de engenharia quebrará um recorde sem precedentes.

Esta é a piscina mais alta do mundo. Atualmente, essa marca é detida pelo complexo Guangxi China Resources Tower, um edifício com mais de 400 metros de altura localizado em Nanning, na China.

A piscina neste edifício na China tem 323 metros de altura. A Trump Tower de Dubai quebrará esse recorde, pois localizará uma de suas diversas piscinas a 350 metros de altura no topo do arranha-céu.

A Trump Organization está desenvolvendo este edifício em conjunto com a construtora DarGlobal. A altura planejada fará da Trump Tower o 15º edifício mais alto de Dubai. Terá 80 andares, sendo os andares 18 a 80 destinados a residências. Os primeiros andares abrigarão quartos de hotel, escritórios e salões de convenções.

Os apartamentos terão entre 2, 3 e 4 quartos. Os mais baratos custarão US$ 1 milhão. Aqueles que comprá-lo devem pagar 20% agora e receberão um visto dourado para viver nos Emirados Árabes Unidos pelos próximos 10 anos.

Trump Tower Dubai

“O Trump International Hotel & Tower Dubai é um projeto que reflete nosso firme compromisso com a excelência, o luxo e a inovação. É uma honra para nós, mais uma vez, firmar parceria com a DarGlobal neste empreendimento histórico, que traz qualidade incomparável e serviço de primeira classe ao mercado de luxo de Dubai. Dubai é um destino global que compartilha nossa visão de desenvolvimento icônico, e temos orgulho de expandir a marca Trump em uma das cidades mais dinâmicas do mundo”, disse Eric Trump, vice-presidente executivo da The Trump Organization, segundo o New Atlas.

Trump Tower Dubai

Atualmente, o mundo conta com oito Trump Towers localizadas em Nova York, Flórida, três na Índia, Filipinas e Turquia. O único da América Latina está localizado em Punta del Este, no litoral do Uruguai.